Es una de las mejores películas de aventuras de todos los tiempos: imprescindible para los fans de ‘Piratas del Caribe’

Sin contar el reciente fenómeno de La Odisea, hace mucho que el cine de aventuras no emerge con cierto esplendor dentro de la industria hollywoodiense. De hecho, para remontarnos a un proyecto que abarque con éxito la pureza de dicha temática narrativa, debemos remontarnos a hace 23 años con el debut de la saga Piratas del Caribe. Sin embargo, nuestra recomendación de hoy es una obra maestra del género con la que Disney ya demostró ser capaz de contar historias fuera del formato de la animación. Nos referimos, cómo no, a la fantástica cinta de Richard Fleischer, 20.000 leguas de viaje submarino.

Estrenada en 1954, la adaptación de la popular novela de Julio Verne fue una de las primeras producciones de acción real de la casa del ratón, tras su debut en dicho campo con La isla del tesoro en 1950. No obstante, y aunque no fue la pionera, el trabajo de Fleischer sí marcó un hito técnico: fue la primera película de acción real del estudio rodada en CinemaScope y Technicolor dentro de sus propias instalaciones. ¿El resultado? Un éxito rotundo, tanto comercial como crítico, dentro de un contexto arriesgado para la época. El presupuesto de 20.000 leguas de viaje submarino fue en su momento la producción más costosa de Hollywood, con 5 millones de inversión que se multiplicó por más de 5 en su recaudación, aunando 28 millones y demostrando un rendimiento comercial absoluto.

En el entorno académico, la versión cinematográfica de Verne estuvo nominada en los Oscar al mejor montaje, dirección artística (color) y a los mejores efectos especiales, llevándose a casa estas dos últimas estatuillas doradas.

‘20.000 leguas de viaje submarino’: un relato que cambió para siempre la forma de rodar bajo el agua

Ambientada en 1870, la trama de 20.000 leguas de viaje submarino nos pone en la piel de un buque de guerra de los Estados Unidos que inicia un viaje para destruir a una bestia que pervierte la tranquilidad de los mares. Pero conforme se da el primer enfrentamiento con la gigantesca criatura, de poco sirve el armamento militar. Tras su hundimiento, los tripulantes son rescatados por ese monstruo, que en realidad no es otra cosa que una extraña embarcación capaz de sumergirse en el mar.

A diferencia de lo que se hacía por aquel momento a nivel técnico a la hora de utilizar fondos pintados o efectos de estudio, el equipo filmó en decorados naturales bajo las aguas claras de las Bahamas. De esta forma, fue uno de los primeros largometrajes que consiguió encapsular la belleza y el peligro del mar de una forma tremendamente inmersiva para la época.

En el elenco encontramos a varias estrellas del cine clásico, como Kirk Douglas, James Mason, Paul Lukas y Peter Lorre. El título está disponible en el catálogo de Disney Plus.

Hollywood lleva años intentando sacar adelante un remake

La complejidad de su presupuesto astronómico, el pánico reciente a los fracasos de la taquilla y las diferencias creativas entre el estudio y los diferentes cineastas han llevado a que desde hace más de medio siglo no hayamos tenido un remake de 20.000 leguas de viaje submarino.

Por ejemplo, en su proyecto, David Fincher quería poner el foco en el Capitán Nemo como un príncipe indio que luchaba contra el imperialismo colonial, pero a Disney no le hacía nada de gracia esa visión política del tratamiento. Tras él, otras figuras como Bryan Singer o James Mangold han intentado, sin éxito, resucitar el reinicio de la propiedad intelectual.