Para mí es una de las mejores miniseries de suspense del 2026: 6 capítulos, una hija desaparecida y una llamada que lo cambia todo

La cantidad de estrenos que se suceden cada mes en el streaming es abrumadora para cualquiera. Antes, las ofertas del mercado se reducían a unas pocas plataformas de vídeos bajo demanda y ahora, nos faltan dedos en las manos para contar todas las marcas que lanzan su contenido exclusivo cada semana. Por eso, no resulta nada extraño que, como espectadores, terminemos perdiéndonos algunas historias que merecen la pena. Una de ellas ha pasado injustamente desapercibida, ajena al ruido mediático generado por Netflix, HBO y compañía, aunque en realidad no tiene nada que envidiar al resto de sus competidoras. Nos referimos a una de las mejores miniseries de suspense que nos ha dejado el 2026: Causa abierta.

De producción australiana, el serial creado por Kris Mrksa (Requiem) aterrizó en el mercado online el pasado 9 de septiembre. Con seis episodios en total, este adictivo thriller sobre desapariciones lanzó su último capítulo el pasado 7 de octubre, convirtiéndose así en una apuesta maratoniana de esas que no te dejan apartar la mirada de la pantalla. Porque su punto de partida argumental es tan sencillo como emocionante, sin esconder en ningún momento la dependencia de varios tópicos del género que Mrksa y su equipo de guionistas explotan con inteligencia. Virtud que estaría completamente desaprovechada si el reparto no respondiese de una forma tan convincente, con un Patrick Brammall que interpreta a un protagonista desesperado, repleto de matices.

¿De qué trata ‘Causa abierta’?

La sinopsis oficial de Causa abierta es la siguiente: «La vida del detective de policía Ian Ridley (Brammall) se desmoronó hace 11 años cuando su hija pequeña Maggie desapareció sin dejar rastro. Ahora trabaja como operador de emergencias y lo único que le ha mantenido a flote es su negativa inquebrantable a aceptar que ella pueda haber desaparecido para siempre. Cuando recibe una llamada de socorro de una adolescente, convencido de que al otro lado de la línea está Maggie, hará todo lo posible por encontrarla, cueste lo que cueste».

Acompañando a Brammall, el elenco secundario se completa con la presencia de Brendan Cowell (Avatar: El sentido del agua), Maxine Peake (Incontrolable), Daniel Henshall (Okja), Zahra Newman (Un pequeño contratiempo) y Bert LaBonté (Dustfall), entre otros.

Causa abierta está disponible bajo suscripción en Apple TV.

La miniserie perfecta para los amantes de la tensión constante

Si como espectador no penalizas el uso de fórmulas un tanto manidas en el entorno del thriller, Causa abierta posee pocos defectos. Las actuaciones convincentes, sumadas al estudio psicológico y emocional que hace de sus personajes, la convierten en un entretenimiento de calidad que no se enreda como esas largas temporadas, cargadas de relleno y de subtramas innecesarias.

El trabajo de Mrksa va al foco del asunto, con un ritmo preciso que capta la atención con el uso de una tensión constante y unos giros creíbles dentro de este universo en el que una carrera contrarreloj por el rescate de una joven funciona como el elemento catártico que explora la dolencia, el trauma y la obsesión de un protagonista al que acompañaríamos hasta el mismísimo fin del mundo.