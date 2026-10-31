Matrix’ lo advirtió en 1999 y ahora las palabras de Morfeo sobre la inteligencia artificial vuelven a cobrar sentido

En 1999 se estrenó una de las películas de ciencia ficción que ha tenido más repercusión en los últimos años: Matrix. Dirigida por las hermanas Lana y Lilly Wachowski y protagonizada por el actor Keanu Reeves fue la primera de una tetralogía de películas formada con The Matrix Reloaded (2003), The Matrix Revolutions (2003) y The Matrix Resurrections (2021). Ya en la primera de las películas se anticiparon varios avances tecnológicos que afectarían a la humanidad como la dependencia de la tecnología móvil y una Inteligencia Artificial que toma decisiones por los humanos y llega a dominar sistemas complejos. Hace 27 años en esta increíble película se adelantaron a algunos de los problemas que tiene la sociedad actual con las máquinas y la tecnología.

En esta película de ciencia ficción de 1999 la humanidad vive atrapada en un futuro distópico dentro de una realidad virtual simulada llamada Matrix. El protagonista es un programador informático llamado Thomas Anderson, que se mueve como hacker bajo el pseudónimo de Neo, que descubre que el mundo en el que vive es una ilusión digital que ha sido creada inteligencias artificiales para mantener a la humanidad bajo control. Pronto descubrimos que el planeta Tierra ha sido destruido debido a una guerra entre humanos y máquinas y como el planeta se ha quedado sin energía solar, las máquinas utilizan la electricidad y el calor de los humanos como baterías.

Lo que dijo Morfeo sobre la inteligencia artificial

Uno de los protagonistas de esta película es Morfeo, papel interpretado por el actor Laurence Fishburne, que es el capitán de la nave Nabucodonosor y líder de la resistencia humana que está luchando contra el dominio de las máquinas en el mundo real. Morfeo es una especie de mentor de la resistencia que cree en r la profecía de El Elegido y está buscando a Neo para liberar a la humanidad de la simulación digital.

En una de las escenas más conocidas de la película de 1999 Morfeo en el simulador conocido como «El Constructor» hace esta explicación sobre la IA. Morfeo le está mostrando a Neo las ruinas del planeta devastado “el desierto de lo real “ como él mismo le llama y le cuenta cómo se creó esta tecnología. «A principios del siglo XXI, toda la humanidad se unió para celebrar. Nos maravillamos de nuestra propia magnificencia al dar a luz a la IA», le dice Morfeo a Neo.

Al preguntarle Neo a qué se refiere con este término, Morfeo la define como: «Una conciencia singular que engendró a toda una raza de máquinas». Es curioso como en esta película de 1999, uno de sus personajes, Morfeo, explica que el siglo XXI fue el momento en el que nació la inteligencia artificial y justamente ahora en 2026 es cuando estamos comenzando a depender en gran medida de esta tecnología.

Aunque otras de sus predicciones no han tenido lugar como

que el planeta Tierra haya sido destruido debido a una guerra entre humanos y máquinas, pone los pelos de punta pensar que ya esta cinta de ciencia ficción se adelantó al futuro y al problema que iba a tener la humanidad de dependencia a la tecnología.

¿Por qué hay que ver la película Matrix?

Si todavía no has visto esta cinta de ciencia ficción, te recomendamos que lo hagas cuanto antes. Está disponible en el catálogo de plataformas de streaming como Max, Prime Video y Movistar Plus+. No solo por que sus creadores se adelantaron en el tiempo a algunos avances tecnológicos sino también por como plantea que un grupo de rebeldes liderados por Morfeo y Trinity se despierten de su letargo, intenten liberarse de la Matrix y rescaten a Neo porque es «el elegido».

En cuanto al reparto, además de Keanu Reeves que da vida al programador Thomas A. Anderson y este fue uno de sus grandes papeles, tienen un gran peso en esta película de ciencia ficción los actores Laurence Fishburne que da vida a Morfeo, el capitán de la nave, Carrie-Anne Moss como Trinity, una hacker experta, y Hugo Weaving como el Agente Smith.

También participan en la película Matrix los actores Joe Pantoliano como Cypher, el tripulante que les traiciona, Marcus Chong como Tank, el operador de la nave, Matt Doran como el programador Mouse, Julian Arahanga como Apoc, un miembro veterano de la resistencia, Belinda McClory como la combatiente Switch, Anthony Ray Parker como Dozer, el piloto de la nave y Gloria Foster como El Oráculo.

En cuanto al resto de las películas de la saga The Matrix Reloaded (2003) y The Matrix Revolutions (2003) se pueden ver en la plataforma de streaming Max y The Matrix Resurrections (2021) en Max, Amazon Prime Video y Movistar Plus+.