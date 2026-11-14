Margot Robbie protagonizará la nueva película de Kristoffer Borgli (‘El drama’): ‘The Week of Pain’ estará producida por A24

En 2017 debutó en el largometraje con Drib, aunque su verdadero salto internacional se produjo con la estimulante Sick of Myself. Kristoffer Borgli no es un cineasta cualquiera y su capacidad para afrontar historias prototípicas desde una visión que mezcla diferentes géneros sólo es comparable a la puesta en escena del sueco Ruben Östlund (El triángulo de la tristeza) y su genuina sensación de incomodidad. Borgli, al igual que su compañero nórdico, ha ido llamando la atención de Hollywood y ahora, tras el reciente estreno de El drama, donde dirigió a Zendaya y Robert Pattinson, tendrá como protagonista de su siguiente proyecto a otra de las grandes estrellas de la industria: Margot Robbie protagonizará The Week of Pain.

Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero sabemos que Square Peg, la productora del director Ari Aster, vuelve a confiar en Borgli y que la actriz australiana también auspiciará el filme a través de su sello, LuckyChap Entertainment. Antes de El drama, el realizador conquistó a la crítica con la inusual Dream Scenario. Sin embargo, fue su dramedia romántico con Zendaya y Pattinson el que, además, le ha proporcionado el éxito en el box office, recaudando 134 millones de dólares en todo el mundo.

‘The Week of Pain’: Kristoffer Borgli dirigirá a Margot Robbie

Tal y como revelan en Deadline, Robbie es una gran admiradora del trabajo de Borgli. Ya en el pasado habló de la posibilidad de protagonizar su siguiente proyecto y recientemente se ha comprometido a rodar la cinta en algún momento de 2027.

La agenda de la dos veces nominada al Oscar está repleta de proyectos. El pasado 2026, a pesar de las críticas mixtas, triunfó a nivel mundial con una adaptación de Cumbres Borrascosas que terminaría cosechando 240 millones en la taquilla. El próximo año la veremos coprotagonizar junto a Bradley Cooper, quien también dirige el filme, la precuela de Ocean’s Eleven. Del mismo modo, tiene pendiente el rodaje del remake de El ataque de la mujer de 50 pies de Tim Burton.

Sea como fuere, se espera que The Week of Pain siga teniendo ese lado autoral tan característico de Borgli, volviendo a plasmar su particular humor negro de corte satírico, donde el rol de Robbie seguramente termine atravesando una situación límite. Eso sí, lo más probable es que no termine proyectándose en las salas hasta, al menos, principios de 2028.

¿Dónde podemos ver las películas de Kristoffer Borgli?

Gracias a la facilidad y accesibilidad de las plataformas, la filmografía de Kristoffer Borgli se puede disfrutar en el streaming: