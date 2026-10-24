LEGO lanzará más de 8.000 piezas en 2027 para un enorme set de esta querida saga cinematográfica

A pesar de la creencia popular, LEGO no vive estrictamente de sus licencias. El 50% de sus ventas recae en sus colecciones originales, aunque, como todo el mundo sabe y dada la notoriedad de dichos lanzamientos, sus representaciones de franquicias conocidas por todos representan el gran atractivo de la corporación danesa. Marvel, Harry Potter, Friends, Pokémon… el número de colaboraciones es casi inabarcable. Pero ahora, la mirada de los fans de la Tierra Media está fijada como el ojo de Sauron en uno de los sets más ambiciosos que jamás ha creado la empresa fundada por el carpintero Ole Kirk Christiansen.

No, no nos referimos a la recreación de Minas Tirith lanzada este año. Los acólitos de la obra de J.R.R. Tolkien tendrán que esperar todavía un poco para poder hacerse con la colección de 8.060 piezas de uno de los escenarios más épicos y legendarios que forma parte de la historia del cine gracias a la trilogía de Peter Jackson. LEGO presenta su próxima y titánica construcción: El Señor de los Anillos: El Abismo de Helm.

LEGO y un set para «gobernarlos a todos»

Aparte del set masivo de Minas Tirith, el cual contiene 8.200 piezas, la marca había lanzado con anterioridad otros escenarios icónicos del universo fantástico de Tolkien, como la Comarca, la imponente fortaleza de Barad-dûr y Rivendel.

Todavía no existen imágenes oficiales, pero según cuenta BrickTastic, las dimensiones de este Abismo de Helm de plástico serán inmensas. No es para menos, el refugio fue el escenario dramático principal de la segunda película, El Señor de los Anillos: Las dos torres, representándose allí la mejor batalla de la franquicia. En la historia, El Abismo de Helm es el lugar al que el rey Théoden conduce al pueblo de Rohan para defenderse del ataque de las incontables tropas de Saruman, contando con la ayuda de Aragorn, Legolas y Gimli.

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https://t.co/f7lbPfjAgY https://t.co/obkVe86rWv — LEGO (@LEGO_Group) March 9, 2023

Se espera que, además de la inexpugnable muralla, la colección pueda incluir el Cuerno de Hornburg, las Cuevas Brillantes y las diminutas figuras de los héroes más importantes de la batalla.

El precio tampoco ha sido revelado, pero teniendo en cuenta que el set de Minas Tirith vale 649 euros, el precio del próximo lanzamiento tendrá un coste parecido para el consumidor.

No es la primera vez que LEGO saca una versión de piezas de la ciudad. En 2012, la empresa puso en el mercado otra recreación del Abismo de Helm. Aunque, claro, aquella versión sólo tuvo 1.368 piezas.

¿Qué otros escenarios de ‘El Señor de los Anillos’ podrían sacar en un futuro?

Todavía quedan muchos lugares de la Tierra Media que LEGO podría encapsular en miles de piezas en el futuro. El Monte del Destino, la ciudad de Lothlórien que gobiernan Galadriel y Celeborn, Las Puertas de Moria, Osgiliath o las imponentes estatuas gigantes de Los Argonath.

Los artículos de LEGO son ya un producto que trasciende el terreno del entretenimiento infantil y hace muchos años que se convirtió en una marca que apuesta por el coleccionismo premium en sus productos más destacados.