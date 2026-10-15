La incómoda confesión de Michael Douglas sobre Julia Roberts en sus memorias: la insultó en los Golden Globes

El actor Michael Douglas tiene ya 82 años y se encuentra retirado. Durante su carrera cinematográfica ha protagonizado más de 50 películas entre las que destacan Tras el corazón verde, Atracción fatal, Wall Street, La guerra de los Rose, Instinto básico y Un día de furia. El pasado 6 de octubre se publicaron sus memorias tituladas One Helluva Ride a nivel mundial y entre todas las cosas que cuenta en este libro ha explicado un momento incómodo de su carrera en el que terminó ofendiendo a la actriz Julia Roberts una noche en la que se encontraban en la entrega de los Golden Globes que no había comentado nunca a nadie.

El actor era también en ese momento el productor de la película Línea mortal que se estrenó en 1990 y que protagonizaban los actores Julia Roberts y Kiefer Sutherland. Aquella noche el actor Michael Doouglas había ido acompañado a la gala por su hijo Cameron y, según cuenta en sus memorias, la actriz le puso un brazo por encima a su hijo y esto al actor le provocó una reacción agresiva. Douglas admitió en el libro que había bebido bastante alcohol y que le hizo a Julia Roberts un comentario insultante sobre su Globo de oro.

El momento incómodo con Julia Robert

Al día siguiente su socio en la producción le hizo caer en la cuenta de que había molestado a una de las actrices más buscadas de Hollywood y que, además, era la estrella de la película que él mismo producía en ese momento. Para intentar reparar el daño, Michael Douglas le envió un precioso ramo rosas acompañado de una nota y también le pidió disculpas en persona, tanto a Julia Roberts como a Kiefer Sutherland.

Gracias a que Douglas al final pidió disculpas a los actores Julia Roberts y Kiefer Sutherland, el rodaje de la película siguió sin incidencias y logró terminarse la película. Pero en sus memorias explica que con el actor Kiefer Sutherland siguió con una relación cercana, pero con Julia Roberts desde este momento se rompió para siempre. De hecho estuvieron cerca de coincidir de nuevo cuando Julia Roberts fue considerada una de las candidatas para el papel principal de Instinto básico (1992), pero la actriz rechazó la oferta y el papel lo obtuvo al final la actriz Sharon Stone.

Otras confesiones que ha realizado en sus memorias

El actor Michael Douglas no solo contó este incidente con Julia Roberts, sino que también ha realizado comentarios sobre otros momentos de su vida como sobre sus romances ocultos o su relación con su esposa. El actor ha confirmado por primera vez que mantuvo una apasionada aventura extramatrimonial con la actriz Kathleen Turner durante el rodaje de la película Tras el corazón verde (1984).

El actor ha admitido en sus libro de memorias que cuando lo desmintió en varias ocasiones en los últimos 40 años fue «una mentira» porque en ese momento estaba casado con Diandra Luker y lo hizo para «proteger a su familia». Douglas ha definido su relación como «un hechizo mágico» y ha contado como se colaba a su habitación de hotel tras el rodaje y que lograban mantener la química sin que el equipo de la película lo notara.

«La química que tuve con Kathleen Turner era tan fuerte que el público estuvo convencido durante mucho tiempo de que tuvimos una relación mientras filmábamos aquella película», concluye el actor. Los dos volvieron a coincidir en las cintas La joya del Nilo (1985) y La guerra de los Rose (1989).

En sus memorias cuenta también que ha mantenido este secreto durante 40 años. Por su parte, la actriz Kathleen Turner ha intentado quitar importancia al asunto con humor y declaró en una entrevista en la revista People: «¡Por el amor de Dios, qué alboroto por algo que pasó hace cuarenta años! Amo a Michael y estoy deseando disfrutar del libro».

Además, Michael Douglas que ha tenido bastante fama de mujeriego y ha confesado que mantuvo romances con otras actrices como Jeanne Tripplehorn con la que coincidió en la película Instinto básico.

También el actor cuenta que cuando comenzó en 1998 su relación con la actriz Catherine Zeta-Jones, su actual esposa, ella le exigió una relación estrictamente monógama. En sus memorias Douglas comentó con bastante humor que esa misma noche tuvo que llamar a cinco mujeres distintas con las que salía simultáneamente para romper la relación que había mantenido con ellas y poder comprometerse con Catherine Zeta-Jones.

El actor Michael Douglas sigue siento uno de los más admirados de Hollywood a pesar de que ya esté retirado. Además de haber protagonizado más de 50 de películas, el actor ha obtenido durante su carrera dos premios Óscar: el primero como productor a Mejor Película en 1976 por Alguien voló sobre el nido del cuco y el segundo como Mejor Actor Principal en 1988 por su interpretación del tiburón financiero Gordon Gekko en la película Wall Street.