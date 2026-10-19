Blade Runner 2099′ aterriza en Prime Video y ya tiene fecha de estreno: así será el regreso de una de las sagas más icónicas de la ciencia ficción

Los fans de la saga Blade Runner están de enhorabuena porque la nueva serie sobre esta saga se estrenará en la plataforma de streaming Prime Video de forma exclusiva el próximo 25 de noviembre, según el avance que ha presentado la plataforma de streaming en la Comic Con de Nueva York. Blade Runner 2099 comienza medio siglo después de lo que ocurrió en la película Blade Runner 2049 y en este momento los replicantes han tomado el control de Los Ángeles y la humanidad ha perdido totalmente el control de la situación. Una serie perfecta para los seguidores de esta saga que comenzó en 1982 con el estreno de la película Blade Runner dirigida por el británico Ridley Scott y protagonizada Harrison Ford y que contó también con los actores Rutger Hauer, Sean Young, Daryl Hannah y Edward James Olmos. Una original cinta de ciencia ficción que estaba basada de forma libre en la conocida novela 1968 ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? de Philip K. Dick.

La serie Blade Runner 2099 consta de 8 episodios que estrenarán en Prime Video simultáneamente y la responsable creativa de este proyecto es Silka Luisa. Además, Ridley Scott, que fue el director de primera película de la saga de 1982, es el productor ejecutivo. Por ahora solo sabemos que los dos primeros capítulos han sido dirigidos por Jonathan van Tulleken, al que ya conocemos por su trabajo en la producción dramática Shōgun. Uno de sus puntos fuertes es que esta nueva y esperada serie es que sus protagonistas son las conocidas actrices Michelle Yeoh y Hunter Schafer.

¿De qué trata la serie Blade Runner 2099?

Como hemos ya comentado la historia de esta serie comienza cincuenta años después de lo que ocurrió en la película Blade Runner 2049. Ahora los replicantes, unos humanos artificiales creados genéticamente en laboratorios han tomado el control de Los Ángeles y la humanidad ha perdido totalmente el control de la situación.

Una de las protagonistas es Cora, papel interpretado por la actriz Hunter Schafer, una joven fugitiva que, en un intento desesperado por dejar atrás su pasado, decide robar e implantarse una identidad falsa para convertirse en una cazadora de replicantes. Todo cambia para ella cuando se cruza con Olwen, a la que da vida la conocida actriz Michelle Yeoh, una veterana replicante que se encuentra en los últimos días de su ciclo vital.

Cora y Olwen tendrán que intentar cazar a un misterioso individuo que esconde un secreto con el que puede destrozar la poca estabilidad que queda en la sociedad y la jerarquía que se ha establecido en esta ciudad. En el adelanto presentado en la Comic-Con se desveló que la trama gira en torno a la búsqueda de un Blade Runner desaparecido llamado Merrick y un rumor sobre una supuesta «cura» para los replicantes.

El reparto de esta nueva serie distópica

Una de las actrices protagonistas de la serie Blade Runner 2099 es Michelle Yeoh, la cual obtuvo el Óscar a Mejor actriz por su increíble interpretación en la película Todo a la vez en todas partes, y que en esta serie interpreta a Olwen, una veterana replicante. La otra es la actriz Hunter Schafer, a la que todos conocemos por su papel en la serie de Max Euphoria y que aquí da vida a Cora, una cazadora de replicantes.

En el reparto de esta serie están también los actores Hugo Hamlet que da vida a Buster Friendly, el presentador de televisión y radio que aparece desde la primera película de esta distopía, Francis Lovehall interpreta a Dominik, Alexandra Russo a Hedi, Hassan Najib a Oddo, Juliana Yazbeck a Lilah y Wil Coban a Hodge. Además contará con la aparición de los actores Tom Burke, Matthew Needham, Dimitri Abold, Lewis Gribben y Katelyn Rose Downey, aunque todavía no se sabe cuál será su papel.

Por ahora, esto es todo lo que conocemos de la trama y el reparto de la serie Blade Runner 2099 y se espera que este nuevo producto de la franquicia vuelva a plantear sus clásicos dilemas sobre la identidad, la mortalidad y los límites de la tecnología. Tras el estreno de la primera película de Blade Runner en 1982, se sucedieron los de la cinta Blade Runner 2049 dirigida por Denis Villeneuve en 2017 y la serie de animación Blade Runner: Black Lotus (2021-2022). Además de estas producciones, se han realizado tres cortometrajes sobre la saga: Blade Runner: Apagón 2022, 2036: Nexus Dawn y 2048: Nowhere to Run.

Los fans de esta saga están deseando que llegue el próximo 25 de noviembre para poder ver sus 8 episodios y disfrutar una vez más de esta compleja distopia. Por ahora, os colgamos a continuación el primer tráiler de la serie Blade Runner 2099 para que podáis ver lo que os espera dentro de unos días en Prime Video.