Alarma en ‘Supervivientes All Stars’ tras una prueba de Omar Sánchez: «¡Sacadle!»

Momento de máxima tensión el que se ha vivido en directo este jueves 22 de octubre en Supervivientes All Stars 3 cuando Omar Suárez ha hecho una prueba de apnea que se ha complicado. La presentadora en Honduras, María Lameda, ha tenido que frenar el momento y pedir que se llevaran al concursante con el servicio médico del reality de Telecinco. También ha habido preocupación ante la misma prueba que ha hecho Ivana Icardi.

La gala de este jueves ha comenzado con una de las pruebas más populares del reality estrella de Telecinco: la apnea. Los supervivientes debían sumergirse por turnos y el tiempo que aguantara cada uno se sumaría al marcador total.

El último concursante en participar en la prueba de apnea. ha sido Omar, pero ha habido problemas. Para evitar que el oleaje se lo llevara y poder permanecer sumergido durante más tiempo, el ex marido de Anabel Pantoja se ha abrazado a uno de los palos de la estructura. Pero la tensión ha surgido cuando el concursante ha conseguido estar tres minutos bajo el agua. Omar ha abierto los ojos y ha comenzado a realizar unos gestos que parecían indicar que se estaba ahogando.

Pero el momento más incómodo e impactante ha llegado cuando Omar Suárez

ha perdido completamente el conocimiento, desmayándose debajo del agua y ante la atenta mirada de los telespectadores. Esta ha sido una de las escenas más tensas de la historia del concurso de Telecinco.

«¡Por favor, sacadle!», ha gritado la presentadora desde Honduras, María Lamela, a sus compañeros desde la línea de playa. El resto de concursantes han acudido corriendo a rescatar al canario.

Omar sufre un desmayo durante la prueba de apnea. Muy fuerte el vídeo #SVGala7 https://t.co/mzrtrULzxF — ⚪️⚫️• TodoSalseO • (@TodoSalseos) October 22, 2026

En Madrid, Jorge Javier Vázquez ha secundado a su compañera, compartiendo la angustia por el momento.

«Vamos a estar muy pendientes de Omar. Hemos quitado las imágenes porque no hacía falta verlas», ha dicho Jorge Javier desde Madrid .

Tras el momento vivido, Vázquez, desde plató, ha dicho: «Tranquilidad para los familiares de Omar Sánchez”. María Lameda, por su lado, ha explicado el estado de Omar: «Está consciente, está bien y con el doctor. Se ha mareado del esfuerzo y de la dureza de la prueba, enseguida está con nosotros».

Al final, Omar, tras ser atendido por los médicos del programa, ha reaparecido celebrando los 3:17 minutos de tiempo que ha logrado bajo el agua, la segunda mejor marca de la jornada después de la de Ivana Icardi. . Omar ha querido mandar un mensaje en directo: «Gracias a todos por cuidarme. A mi familia, decirle que estoy bien y que voy a seguir dándolo todo».