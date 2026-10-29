El actor Jorge de Juan (‘Abre lo ojos’) confiesa que tiene un cáncer inoperable: «No sé cuánto tiempo me queda

El actor Jorge de Juan ha declarado en sus redes sociales que sufre un cáncer de páncreas que no se puede operar. El intérprete que ha participado en películas como Abre los ojos o Silencio en la nieve, aunque no suele hablar de su vida privada, ha querido compartir con sus seguidores uno de los peores momentos de su vida.

«No me gusta hablar de mí en redes sociales. Pero hay amigos y amigas por ahí preguntando y algunos diciendo cosas que no son ciertas», ha comenzado diciendo Jorge de Juan en un mensaje en Instagram.

El actor de 65 años ha confesado que: «Para que quede claro: llevo muchos meses con problemas digestivos y abdominales que han derivado en un cáncer de páncreas en estadio IV, que no se puede operar ni resecar. Solo cabe intentar frenar su expansión y esperar que la ciencia encuentre una solución o, por qué no, que se produzca un milagro».

Pero el intérprete ha querido mostrarse algo optimista: «Yo creo en los milagros y, como creyente que soy, tengo fe en que voy a sanar si la ciencia no encuentra una respuesta».

Para terminar, Jorge de Juan ha escrito: «Por mí no va a quedar, pero estoy seguro de que vuestro apoyo, vuestros mensajes, vuestras velas y, sobre todo, vuestro cariño me darán fuerzas para afrontar esta nueva aventura que he emprendido con una sonrisa como mejor arma para vivirla».

Junto al texto, el actor ha colgado una imagen en la que aparece sonriente en la puerta de un hospital oncológico de terapias avanzadas.

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En cuanto se ha publicado el post han sido muchos los que han querido mandar todo su apoyo al actor. Entre ellos, la actriz Maribel Verdú le ha enviado un emotivo «todo mi amor, Jorge», mientras que el cantante Miguel Poveda le ha escrito: «Dale duro,que aquí estamos empujando contigo”.