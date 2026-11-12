Tres décadas diseñando hogares con alma: Maisons du Monde celebra su 30 aniversario apostando por el color y el nuevo maximalismo

En los últimos treinta años, las casas han dejado de ser espacios puramente funcionales para convertirse en refugios con historia propia y capaces de adaptarse a nuevas realidades, como el teletrabajo. Coincidiendo con su 30 aniversario, Maisons du Monde hace balance de tres décadas transformando el sector del interiorismo desde un modelo tradicional hasta convertirse en un referente omnicanal con más de 328 tiendas en ocho países y seis millones de clientes activos.

En este recorrido, España ocupa un lugar protagonista: fue el primer mercado internacional de la compañía en 2003 y hoy se consolida como el tercero más importante a nivel global, con 34 establecimientos y aperturas clave como su reciente tienda insignia en Westfield La Maquinista, en Barcelona.

Para conocer las claves de este éxito y descubrir qué nos depara el futuro del diseño, hablamos con Catalina Montoya, Marketing Specialist de la marca, quien adelanta el adiós definitivo a las casas excesivamente neutras y desvela las claves de la estética vibrante y maximalista que conquistará nuestros hogares en 2027.

Maisons du Monde cumple 30 años. ¿Cómo ha cambiado nuestra forma de entender y vivir la casa desde que nació la marca?

En las últimas tres décadas, la percepción del hogar ha cambiado profundamente: ha pasado de ser un espacio puramente funcional para convertirse en un refugio personal, un lugar íntimo que cuenta nuestra historia y se adapta a nuevos estilos de vida, como el teletrabajo.

Para acompañar esta transformación social, Maisons du Monde ha evolucionado su modelo tradicional de tiendas hacia un ecosistema omnicanal integral, manteniéndose fiel a su ADN fundacional: una creatividad única impulsada por nuestros diseñadores en Francia, precios asequibles y una inspiración basada en la diversidad de estilos que permite a cada persona crear un hogar que refleje quién es.

España fue el primer mercado internacional de Maisons du Monde en 2003 y hoy es su tercer mercado histórico. ¿Qué tiene el consumidor español que lo hace tan importante para la marca?

España ocupa un lugar histórico y estratégico especial como primer mercado internacional de Maisons du Monde fuera de Francia, con la apertura de nuestra primera tienda en Madrid en 2003. Los consumidores españoles han mostrado un gran entusiasmo por nuestro concepto basado en la diversidad de estilos, lo que ha convertido a España en nuestro tercer mercado más importante, con 34 tiendas.

Los consumidores españoles reflejan una forma de entender la decoración del hogar cálida y centrada en el estilo de vida, en la que la vivienda y, especialmente, los espacios exteriores están pensados para reunirse y compartir. Su afinidad natural por los materiales naturales y bañados por el sol, así como por una estética accesible y vinculada a las tendencias, los convierte en un público ideal para nuestras colecciones eclécticas, pensadas para todos los espacios del hogar.

Para seguir de cerca la evolución de sus deseos y formas de vida, continuamos ampliando y modernizando nuestra presencia comercial en todo el país. Aperturas clave y nuevos conceptos de tienda insignia, como nuestro reciente establecimiento en Westfield La Maquinista, en Barcelona, demuestran nuestro compromiso continuo con los clientes españoles. Se trata de espacios inmersivos e inspiradores, diseñados para ayudarles a dar vida a cada rincón de sus hogares.

Actualmente contáis con presencia en ocho países, más de 328 tiendas y seis millones de clientes activos. ¿Cuál diríais que ha sido la clave para mantener la identidad de la marca mientras evolucionaban los gustos y las necesidades de los consumidores?

La clave está en equilibrar una identidad estilística sólida con una innovación ágil y centrada en el cliente. En Maisons du Monde, la coherencia de marca nunca ha significado uniformidad, sino que se basa en una identidad reconocible, la atención a los detalles eclécticos y el compromiso con una calidad accesible.

A medida que evolucionaban los hábitos de consumo, nos transformamos de un distribuidor de mobiliario tradicional en un referente inspirador en el ámbito del hogar y el estilo de vida. Aunque hemos ampliado nuestra oferta a través de un marketplace selectivo y enriquecido la experiencia de compra con herramientas digitales, como la inspiración mediante inteligencia artificial y el asesoramiento personalizado en interiorismo, nuestros pilares siguen intactos: el diseño propio, la libertad de combinar diferentes estilos y el compromiso con hogares más sostenibles y pensados para vivirlos.

Si echáis la vista atrás, ¿qué tendencia decorativa de los últimos 30 años os sorprendió más y cuál creéis que ha llegado para quedarse?

Uno de los regresos más sorprendentes del diseño en las últimas décadas es, probablemente, el estilo Space Age y el retrofuturismo de los años setenta. Esta tendencia ha vuelto a los interiores contemporáneos, especialmente de la mano de la Generación Z, gracias a sus formas curvas y atrevidas, sus característicos tonos naranja vibrantes y sus materiales escultóricos. Resulta especialmente interesante ver cómo marcas de estilo de vida como Maisons du Monde trasladan esta tendencia, propia de coleccionistas, a colecciones accesibles y pensadas para el día a día, suavizando la estética de los plásticos llamativos mediante combinaciones eclécticas y cálidas, junto con elementos de vidrio estriado, tejidos bouclé o travertino.

Los acabados cromados y las estructuras metálicas tubulares son elementos que perduran en el diseño atemporal. Aunque en el pasado se consideraban demasiado fríos o exclusivamente industriales, el cromado se ha consolidado como un elemento esencial del diseño actual, capaz de combinar con naturalidad tanto con estéticas vintage como con siluetas minimalistas y atemporales.

¿Cuáles serán las grandes tendencias de decoración de 2027? ¿Qué colores, materiales, estampados y estilos veremos cada vez más en nuestras casas?

2027 se perfila como un año vibrante y creativo para los interiores del hogar. Una paleta de colores llena de personalidad ocupará un lugar protagonista, con verdes inspirados en la naturaleza, azules oceánicos profundos y tonos aguamarina vibrantes, que marcaron la moda del verano de 2026 y que ahora llegan también a los interiores.

En cuanto al estilo, la atención se centrará en los detalles elaborados y delicados: destacan las piezas inspiradas en la alta joyería, con efectos luminosos de nácar y delicados trabajos de encaje. En los estampados, el sol se convertirá en el motivo protagonista de la temporada primavera-verano 2027, reflejando el deseo colectivo de disfrutar de los cálidos días de verano. Una propuesta que se complementará con el encanto artesanal de los motivos florales pintados a mano, que destacaremos en nuestras colecciones de Maisons du Monde.

En los últimos años hemos visto cómo el minimalismo convivía con interiores más cálidos, llenos de texturas y piezas con personalidad. ¿Hacia dónde se mueve ahora la decoración?

El interiorismo está evolucionando hacia una estética claramente maximalista. La atención se desplaza hacia las texturas ricas y táctiles y los estampados expresivos, combinados con detalles ornamentales que aportan un toque de fantasía. En los próximos años, la creatividad y la exuberancia definirán nuestros espacios. En Maisons du Monde, celebramos esta evolución. Nos encanta la expresividad de los colores vibrantes, la diversidad de materiales y la libertad creativa que el maximalismo devuelve al hogar. Para nuestros diseñadores, es, sencillamente, el terreno de juego ideal.

¿Estamos dejando atrás las casas excesivamente neutras para dar más protagonismo al color, las mezclas de estilos y los objetos con historia?

A medida que los entornos urbanos se vuelven cada vez más apagados y visualmente uniformes, las personas están convirtiendo sus hogares en espacios vibrantes de expresión personal, dejando atrás la necesidad, surgida tras la pandemia, de crear refugios austeros y reconfortantes.

Sin duda, veremos cómo ganan protagonismo los interiores eclécticos, que combinan lo contemporáneo con lo vintage, la artesanía con el diseño moderno y piezas singulares con historia que se exhiben con orgullo.

En Maisons du Monde seguimos de cerca las nuevas influencias culturales de todo el mundo y cómo reflejan el entorno que nos rodea. De cara a 2027, dos culturas nos han inspirado especialmente: el simbolismo atemporal del antiguo Egipto, que siempre ha despertado fascinación, y el arte popular maximalista de Europa del Este, conocido por sus colores intensos y estampados llamativos.