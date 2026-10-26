Así es la mansión de Juan Gabriel en Miami, gran amigo de Isabel Pantoja, que sale a la venta por 38,9 millones

La mansión que perteneció a Juan Gabriel, una de las grandes leyendas de la música mexicana, vuelve a situarse en el mercado inmobiliario de lujo con un precio que ronda los 35 millones de euros. Situada en una exclusiva zona residencial al norte de Miami, Florida, la propiedad ocupa cerca de cuatro hectáreas y reúne una residencia de 1.200 metros cuadrados, varias construcciones independientes, piscinas, instalaciones deportivas y amplios jardines. El cantante, conocido como el Divo de Juárez, adquirió la finca en 1995 y se la transfirió a uno de sus hijos en 2015, un año antes de su fallecimiento. Ahora, diez años después de su muerte, la vivienda vuelve a despertar interés por sus dimensiones, sus instalaciones y su historia, ligada también a la estrecha amistad que mantuvo con Isabel Pantoja, aunque la artista española nunca llegó a conocer esta propiedad de Florida.

Una propiedad valorada en 35 millones de euros

La finca se encuentra en Stirling Road, en Sunshine Ranches, una zona de grandes parcelas y residencias privadas situada en el condado de Broward, al norte de Miami. Juan Gabriel compró la propiedad en 1995 y, años después, se la traspasó a su hijo en 2015. Tras la muerte del artista, en agosto de 2016, la vivienda pasó por otras manos y fue adquirida en 2022 por una sociedad por nueve millones de dólares.

Ahora, la propiedad vuelve al mercado por 38,9 millones de dólares, aproximadamente 35 millones de euros. Se trata del precio solicitado por el vendedor, no de una operación cerrada. La diferencia respecto a su última compraventa resulta notable: el importe anunciado actualmente supera en más de cuatro veces los nueve millones de dólares que se pagaron por ella en 2022.

Una mansión de 1.200 metros cuadrados

La residencia principal es uno de los grandes atractivos de la finca. Con una superficie aproximada de 1.200 metros cuadrados, cuenta con cinco dormitorios con baño privado, además de otros seis baños repartidos por la vivienda y dos suites independientes que funcionan prácticamente como apartamentos dentro de la propia mansión.

La suite principal dispone de despacho, sala de estar, barra para desayunos, nevera y balcones con vistas a los terrenos. También cuenta con baños y armarios separados, una distribución que permite disfrutar de distintas zonas privadas sin salir de la habitación.

En el exterior, la construcción está revestida de ladrillo de Chicago, un material que destaca por su resistencia frente a las condiciones meteorológicas adversas, incluidos los huracanes que pueden afectar a Florida.

La finca incluye, además, una casa de invitados independiente, pensada para alojar a familiares o visitantes con mayor privacidad. El conjunto se completa con un garaje con capacidad para ocho vehículos y un gimnasio separado de la residencia principal.

Piscinas, cine privado y una cancha de baloncesto

Más allá de sus dimensiones, lo que diferencia esta propiedad es la cantidad de instalaciones de ocio que reúne. La finca cuenta con una casa club equipada con bar, teatro privado y salas de juegos, además de espacios dedicados al bienestar, como sauna, sala de masajes y cama de rayos UVA.

En el exterior hay dos piscinas. Una de ellas incorpora cascadas y una zona rocosa desde la que se puede saltar al agua, mientras que distintos espacios ajardinados permiten disfrutar del entorno sin necesidad de abandonar la propiedad.

Uno de sus elementos más singulares es la instalación de baloncesto, concebida con unas dimensiones y un equipamiento que recuerdan a los de una cancha profesional. La propiedad también dispone de un pabellón de estilo polinesio y distintas obras de arte repartidas por el complejo.

Cuatro hectáreas de jardines y rincones privados

Los espacios exteriores ocupan buena parte del terreno y conectan las diferentes construcciones de la finca. Entre ellos destacan los estanques, los puentes de madera, los árboles y los huertos frutales, que aportan variedad al paisaje.

La extensión permite desplazarse entre las distintas zonas sin que la residencia principal sea el único punto de interés. De hecho, las fotografías difundidas por la inmobiliaria muestran una propiedad en la que los jardines, las piscinas y los pabellones tienen tanto protagonismo como la propia casa.

La estrecha amistad de Juan Gabriel con Isabel Pantoja

La relación entre Juan Gabriel e Isabel Pantoja fue mucho más allá de la admiración entre dos grandes figuras de la música. Su amistad comenzó en la década de los ochenta y se consolidó a través de colaboraciones profesionales, confidencias y una estrecha relación familiar. El mexicano, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, compuso para la tonadillera canciones como Así fue, uno de los temas más emblemáticos de su repertorio, e intervino en el disco Desde Andalucía, publicado en 1988 y compuesto íntegramente por canciones suyas.

Con los años, la relación se hizo cada vez más cercana. Pantoja llegó a viajar a México para trabajar con el artista, que incluso mandó construir una vivienda anexa a la suya en Cancún para que ella pudiera instalarse allí. La cantante también se convirtió en madrina de Iván, el hijo de Juan Gabriel, un vínculo que reforzó su relación personal. Además, el compositor siguió apoyándola en etapas complicadas de su vida y produjo Hasta que se apague el sol, el álbum con el que la artista regresó a la música tras su paso por prisión. El disco se había grabado en 2013, aunque no vio la luz hasta 2016.

La muerte del cantante, el 28 de agosto de 2016, supuso un duro golpe para la tonadillera, que le dedicó una emotiva despedida. Años después, en una entrevista en El Hormiguero, recordó que habían sido compadres durante 35 años y lo describió como alguien a quien quería y admiraba profundamente, comparándolo con un hermano mayor. Pantoja también reconoció que todavía le resultaba difícil regresar a México sin poder reencontrarse con él.