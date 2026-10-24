El imperio inmobiliario de Leo Messi: sus mansiones millonarias en España, Argentina, Ibiza y Miami

Leo Messi ha construido una carrera deportiva difícil de igualar, pero su patrimonio va mucho más allá de los contratos millonarios y los títulos conquistados sobre el césped. El delantero argentino también ha apostado por el sector inmobiliario , con viviendas repartidas entre Europa y América que reflejan las distintas etapas de su vida junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos. Su cartera incluye residencias junto al Mediterráneo, una gran finca familiar en Argentina y apartamentos en algunos de los rascacielos más exclusivos de Miami . Aunque algunas informaciones sitúan su patrimonio inmobiliario por encima de las 35 propiedades , no existe un inventario público completo que permita confirmar esa cifra.

Castelldefels: el hogar que marcó su etapa en Barcelona

Durante sus años en el FC Barcelona, Messi encontró en Castelldefels , a las afueras de la capital catalana, el lugar perfecto para disfrutar de la vida familiar lejos de los focos. La vivienda, adquirida inicialmente por unos 2 millones de euros , fue ampliándose y adaptándose con el paso del tiempo hasta convertirse en una exclusiva finca.

La propiedad destaca por sus amplios jardines, las piscinas, el gimnasio, el spa y las instalaciones deportivas. También cuenta con espacios de ocio familiar, entre ellos una sala de cine y zonas destinadas al entretenimiento .

Más que una mansión, esta residencia representa una de las etapas más importantes de la vida del futbolista. De hecho, Messi ha expresado públicamente su deseo de mantener el vínculo con Barcelona y la posibilidad de regresar a vivir allí con su familia.

Ibiza: una mansión valorada en 11 millones de euros

El Mediterráneo también ocupa un lugar destacado en el patrimonio del argentino. En Ibiza, Messi adquirió en 2022 una espectacular propiedad por alrededor de 11 millones de euros , situada en el entorno de Cala Tarida , en el municipio de Sant Josep.

La finca ocupa unos 16.000 metros cuadrados de terreno y dispone de piscina, amplias zonas exteriores y seis dormitorios, según las informaciones publicadas sobre la vivienda. El diseño, con paredes blancas, terrazas y espacios abiertos, está pensado para aprovechar la luz natural y el clima de la isla.

La mansión también cuenta con zonas de ocio y espacio suficiente para disfrutar de las vacaciones con familiares y amigos. Antes de su adquisición, la propiedad llegó a ofrecerse en alquiler por cifras que rondaban los 300.000 euros semanales en temporada alta , una muestra del nivel de exclusividad del mercado inmobiliario ibicenco.

Argentina: una fortaleza para volver a sus raíces

Rosario, la ciudad donde nació Messi, sigue siendo una referencia personal para el futbolista. En la cercana localidad de Funes , la familia dispone de una gran residencia concebida para las reuniones y las estancias en su país natal.

Conocida popularmente como La Fortaleza , la propiedad combina arquitectura contemporánea con materiales como la piedra y la madera . Entre sus instalaciones figuran una piscina, una sala de cine, espacios de juego y un garaje con capacidad para numerosos vehículos.

Las estimaciones difundidas sobre la vivienda hablan de entre 20 y 25 habitaciones , aunque las características exactas y su valoración económica no se han confirmado de forma exhaustiva. En cualquier caso, su diseño pone el acento en la privacidad, la comodidad y las tradiciones familiares argentinas.

Miami: una mansión de 10 millones y apartamentos exclusivos

La llegada de Messi al Inter Miami en 2023 abrió una nueva etapa residencial. Su adquisición más conocida en Florida es una mansión en Bay Colony, en Fort Lauderdale, por aproximadamente 10 millones de euros .

La casa cuenta con diez habitaciones, piscina, spa y dos embarcaderos privados . Con cerca de 1.000 metros cuadrados construidos , la residencia combina grandes ventanales, materiales naturales y espacios amplios para disfrutar de la vida familiar.

A esta propiedad se suman apartamentos vinculados al futbolista en edificios de lujo de Sunny Isles Beach. Uno de los más llamativos es la Porsche Design Tower , conocida por su innovador sistema de ascensores que permite transportar los coches de sus propietarios hasta las plantas residenciales.

Los hoteles, otra pieza de su patrimonio

La estrategia inmobiliaria de Messi no se limita a las viviendas. El argentino también ha invertido en el sector hotelero a través de MiM Hotels , una marca asociada a establecimientos de alta gama. Entre sus activos más conocidos figura un hotel en Sitges, adquirido en 2017, con 77 habitaciones .