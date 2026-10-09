Sira Martínez, hija de Luis Enrique, viajaba en un coche que ha sufrido un accidente en el que ha fallecido un motorista

Sira Martínez, hija de Luis Enrique, se ha visto envuelta en un accidente de tráfico mortal en Valencia. La joven, que también se dedica a la hípica y mantuvo una relación sentimental con el futbolista Ferran Torres, viajaba en un coche que colisionó con una motocicleta. El motorista falleció a consecuencia del impacto, mientras que ella y el conductor del turismo salieron ilesos. El siniestro ha abierto una investigación para esclarecer cómo se produjo el choque.

Los hechos ocurrieron este jueves 8 de octubre, alrededor de las 20:00 horas, en la carretera N-332, a su paso por el municipio valenciano de Oliva. Sira no iba al volante, sino que ocupaba el asiento del copiloto. El vehículo lo conducía un conocido jinete británico que, tras el accidente, quedó bajo investigación mientras las autoridades tratan de reconstruir lo sucedido.

La televisión valenciana À Punt fue uno de los medios que informó del suceso y segñun afirma, según los datos facilitados por fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), hasta el lugar se desplazó una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU). A su llegada, los sanitarios comprobaron que el motorista ya había fallecido y no pudieron hacer nada por salvarle la vida. La identidad de la víctima no había trascendido en las primeras informaciones sobre el accidente.

Uno de los aspectos clave para esclarecer el siniestro es la maniobra que precedió a la colisión. Según publicó Las Provincias, los investigadores estudian si el turismo realizó un giro en un punto en el que no estaba permitido, lo que habría provocado que la motocicleta se encontrara con el vehículo en su trayectoria. El impacto fue de tal violencia que el motorista salió despedido. También queda por determinar la velocidad a la que circulaba la moto.

Las pruebas de alcohol y drogas practicadas al conductor del turismo dieron negativo. Sin embargo, esto no ha cerrado la investigación: según informó Europa Press, el hombre ha sido imputado por un presunto delito de homicidio imprudente. La instrucción deberá aclarar las circunstancias de la colisión y determinar las posibles responsabilidades.

El accidente ha situado a Sira Martínez en el centro de la actualidad por un suceso en el que viajaba como copiloto y del que salió ilesa. La investigación se centra ahora en esclarecer la actuación del conductor y las circunstancias que acabaron con la vida del motorista.