Robert Pattinson atraviesa uno de los momentos más interesantes de su trayectoria. El actor británico, que conquistó a toda una generación con su interpretación de Edward Cullen en Crepúsculo , ha conseguido dejar atrás su imagen de ídolo adolescente para convertirse en una de las figuras más respetadas del cine actual. Ahora vuelve a estar en boca de todos por las especulaciones que lo sitúan entre los posibles candidatos a convertirse en el próximo James Bond. Aunque no existe ninguna confirmación oficial sobre su participación, la posibilidad de verlo como el legendario agente 007 ha despertado una enorme expectación.

Nacido en Londres el 13 de mayo de 1986, Pattinson comenzó a llamar la atención del público con su papel de Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego . Sin embargo, el verdadero salto internacional llegó en 2008, cuando fue elegido para interpretar a Edward Cullen en la saga Crepúsculo . Las cinco películas recaudaron más de 3.300 millones de euros en todo el mundo y lo convirtieron en uno de los actores más populares de su generación.

Lejos de quedarse encasillado, decidió apostar por proyectos más arriesgados y personajes complejos. Películas como Good Time , The Lighthouse y High Life demostraron su versatilidad interpretativa. Más adelante regresó a las grandes producciones con Tenet , The Batman y Mickey 17 , consolidando una carrera que combina cine comercial y proyectos de autor.

Una fortuna de 80 millones de euros

El éxito profesional también ha tenido su reflejo en sus cuentas bancarias. Según estimaciones difundidas por medios especializados, la fortuna de Robert Pattinson ronda los 80 millones de euros. Una parte importante de su patrimonio procede de la saga Crepúsculo . Aunque sus primeros contratos fueron más modestos, el enorme éxito comercial de las películas permitió que sus ingresos aumentaran considerablemente en las últimas entregas.

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A estos beneficios se suman sus trabajos en grandes producciones, como The Batman , y sus acuerdos publicitarios con importantes firmas internacionales. Destaca especialmente su relación con Dior, marca de moda y perfumería de la que es imagen desde hace años .

Así es su espectacular casa en Hollywood Hills

Entre las propiedades que han marcado su vida destaca la vivienda que adquirió en 2023 en Hollywood Hills, Los Ángeles, por aproximadamente 5 millones de euros . Una casa de estilo colonial español, construida a finales de los años treinta, que perteneció anteriormente al músico Beck y a su entonces esposa, la actriz Marissa Ribisi.

Con unos 253 metros cuadrados , la propiedad se distribuye en dos niveles y cuenta con varios dormitorios, baños, garaje y espacios comunes. Su ubicación, dentro de una urbanización exclusiva rodeada de vegetación, ofrece uno de sus mayores atractivos: la privacidad . Un detalle especialmente importante para una estrella internacional que busca disfrutar de su vida lejos de los focos. El salón es uno de los rincones más especiales. Sus techos abovedados con vigas de madera , la gran chimenea de ladrillo y los suelos oscuros crean una atmósfera cálida y acogedora. Los sofás blancos, las alfombras claras y los muebles de líneas ligeras aportan luminosidad y elegancia.

La cocina, de concepto abierto, conecta con las zonas de estar mediante una distribución cómoda y funcional. Destacan su isla central, las encimeras de mármol, los muebles de madera y los electrodomésticos de alta gama . El dormitorio principal, amplio y luminoso, dispone de grandes ventanales y un rincón perfecto para descansar y disfrutar de la lectura. Los baños mantienen una estética clásica, con revestimientos blancos, mármol y detalles de inspiración retro.

En el exterior, la vivienda cuenta con piscina, un frondoso jardín y una zona de descanso con chimenea , espacios que convierten la propiedad en un auténtico refugio en pleno corazón de Los Ángeles.