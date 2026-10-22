Jessica Bueno ha hablado sobre la religión que practica su hijo mayor y la manera en la que sus hijos viven la fe en el ámbito familiar. La modelo se ha pronunciado sobre esta cuestión durante una intervención en donde ha explicado que el mayor de sus pequeños decidió hacer la Primera Comunión el año pasado y que la oración forma parte de sus rutinas diarias. Unas declaraciones que permiten conocer un poco más sobre la educación religiosa que reciben sus hijos.

«Él está encantado con su religión cristiana», ha explicado Jessica Bueno en referencia a su hijo mayor. La modelo ha dejado claro que, por el momento, el pequeño se encuentra a gusto con sus creencias, aunque también ha señalado que sus preferencias podrían cambiar con el paso del tiempo. «Ya se verá cuando pasen los años. Pero bueno, es algo que no se sabe», ha añadido, mostrando una postura abierta ante la posibilidad de que sus hijos evolucionen en sus convicciones a medida que crezcan.

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Durante su intervención, Bueno también ha revelado que fue el propio niño quien tomó la decisión de recibir uno de los sacramentos más importantes de la tradición católica. «Mi hijo el mayor decidió que quería hacer la Comunión, la hizo el año pasado», ha contado. De esta manera, la modelo ha puesto el foco en la voluntad del pequeño a la hora de dar este paso, sin ocultar que se trata de una decisión que partió de él.

Además, Jessica Bueno ha compartido un detalle sobre la vida cotidiana de la familia que refleja la presencia de la religión en su hogar. «Todas las noches rezamos», ha asegurado en Divinity. Una costumbre que forma parte de sus rutinas y que permite conocer cómo se acercan a la espiritualidad en casa.

La religión de sus hijos, una cuestión que marca la diferencia

Estas declaraciones llegan después de que Jota Peleteiro compartiera públicamente su conversión al islam hace algún tiempo. El exfutbolista gallego aprovechó sus redes sociales para hablar de su nueva fe y mostrar su satisfacción con este cambio, convirtiendo las referencias religiosas en una constante de sus publicaciones.

En una de ellas, Peleteiro acompañó varias imágenes de sus hijos vestidos con ropa vinculada a la tradición islámica con una reflexión sobre la importancia de transmitir sus valores y creencias. «Un legado no se construye por azar; se gana, se protege y se transmite con honor», escribió entonces.

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Por su parte, Jessica Bueno había mantenido una postura discreta respecto a la conversión religiosa de su expareja, una decisión personal sobre la que evitaba pronunciarse públicamente. Ahora, sus palabras permiten conocer mejor la relación de sus hijos con el cristianismo y cómo viven esta tradición en su día a día.

En cualquier caso, la modelo ha insistido en que el futuro de sus hijos en materia religiosa todavía está por escribir. Por el momento, su hijo mayor disfruta de su fe cristiana y la familia mantiene la costumbre de rezar cada noche, aunque Jessica Bueno es consciente de que sus creencias podrían evolucionar con los años.