Jorge Lorenzo (39 años), sobre los impuestos en España: «Me fui a vivir a Suiza por varias razones, entre ellas la fiscalidad, que era mejor, pero también para estar más tranquilo»

Jorge Lorenzo es uno de los nombres más destacados del motociclismo. El piloto balear construyó una trayectoria de primer nivel en MotoGP y consiguió tres campeonatos del mundo en la categoría reina, antes de poner punto final a su carrera en 2019. Durante algunos de sus años de mayor éxito, sin embargo, decidió establecer su residencia fuera de España.

A diferencia de otros deportistas españoles que optaron por trasladarse a Andorra, Jorge Lorenzo eligió Suiza como lugar de residencia. En concreto, se instaló en Lugano, una ciudad situada al sur del país y próxima a la frontera con Italia.

La decisión respondió a diferentes motivos. El ex piloto ha explicado que buscaba un entorno en el que pudiera vivir con mayor tranquilidad, alejado en cierta medida de la exposición pública que acompañaba a su profesión. Al mismo tiempo, reconoció que la fiscalidad suiza fue otro de los factores que tuvo en cuenta.

«Me fui a vivir a Suiza por varias razones, entre ellas la fiscalidad, que era mejor, pero también para estar más tranquilo», explicó en 2024 durante una entrevista en el pódcast The Wild Project.

El conflicto con Hacienda

Su residencia en Suiza terminaría convirtiéndose en uno de los episodios más complejos de su vida fuera de los circuitos. La Agencia Tributaria cuestionó su situación fiscal en España y el expiloto tuvo que afrontar un procedimiento que llegó a reclamarle cantidades millonarias.

Según las cifras que él mismo ha relatado al recordar aquel proceso, Hacienda llegó a reclamarle 35 millones de euros correspondientes al periodo comprendido entre 2013 y 2015, además de otros 11.3 millones de euros por el ejercicio de 2016.

El procedimiento se prolongó durante años y se convirtió en una fuente de preocupación para Lorenzo. El deportista ha explicado que la situación tuvo también consecuencias en su estado de ánimo y en la manera en la que afrontaba una etapa deportiva que ya estaba siendo complicada.

Finalmente, sus abogados consiguieron acreditar que su residencia efectiva y su centro de intereses se encontraban en Suiza. Para ello se aportaron diferentes elementos, entre ellos registros de llamadas, movimientos vinculados al uso de tarjetas y contratos, con los que se trató de demostrar que su vida cotidiana se desarrollaba en el país centroeuropeo.

La resolución favorable supuso un enorme alivio para el piloto. «Cuando inesperadamente mis abogados me llamaron un día y me dijeron que había ganado el caso con Hacienda, fue de los días más felices de mi vida», recordó.

Ansiedad, problemas y preocupaciones

Jorge Lorenzo ha reconocido que el proceso tuvo un impacto considerable en su vida. Mientras afrontaba el conflicto fiscal, su carrera deportiva también atravesaba un momento especialmente complicado.

El piloto ha llegado a relacionar aquella presión con algunos cambios físicos que experimentó. Durante su conversación con The Wild Project explicó que en 2019 comenzó a sufrir una importante pérdida de pelo en la barba.

«Se me empezó a hacer calvas aquí en la barba y empecé a perder pelos de la barba», relató. Según sus propias palabras, llegó a perder hasta el 90 % del pelo de la barba, algo que vinculó directamente con la ansiedad que estaba atravesando.

El final de su carrera en MotoGP

Jorge Lorenzo anunció su retirada del motociclismo en noviembre de 2019, después de una temporada especialmente complicada. Su decisión no respondió a un único motivo, sino a la combinación de diferentes circunstancias que habían ido acumulándose durante los últimos años de su trayectoria.

Las caídas y las lesiones tuvieron un peso importante. El balear había sufrido numerosos golpes a lo largo de su carrera y su cuerpo comenzaba a acusar el desgaste de tantos años compitiendo al máximo nivel.

También influyó su experiencia con Honda. Tras abandonar Yamaha, donde había conseguido buena parte de sus grandes éxitos, Jorge Lorenzo no encontró la adaptación necesaria para luchar por las posiciones delanteras. Los resultados estuvieron lejos de sus expectativas y la falta de competitividad terminó afectando a su confianza.

Un episodio que no logra olvidar

Jorge Lorenzo ha explicado que los problemas con Hacienda fueron uno de los factores que más le afectaron durante aquella etapa. Incluso ha señalado que el proceso pudo influir en su decisión de abandonar la competición.

El ex piloto, que durante su carrera llegó a convertirse en uno de los grandes referentes españoles de MotoGP, dejó atrás finalmente tanto los circuitos como el procedimiento fiscal. La resolución favorable puso fin a una disputa que, durante años, había condicionado buena parte de su vida.

Su experiencia también explica por qué, cuando habla de su traslado a Suiza, no reduce aquella decisión a una cuestión económica. La fiscalidad fue uno de los motivos, pero no el único. La tranquilidad, la posibilidad de entrenar con mayor privacidad y el deseo de mantener una vida alejada del foco mediático también formaron parte de aquella elección.

Años después, Jorge Lorenzo puede recordar aquel episodio con una perspectiva diferente. La resolución favorable a sus intereses cerró uno de los capítulos más delicados de su vida y puso fin a un conflicto que, según sus propias palabras, llegó a afectar incluso a su bienestar y a su carrera deportiva.