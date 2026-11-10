Muere Toukie Smith, ex pareja de Robert de Niro y madre de sus hijos mellizos, a los 74 años

Toukie Smith, ex pareja de Robert de Niro y madre de sus dos hijos mellizos, ha fallecido a los 74 años. La triste noticia ha sido confirmada por Airyn y Julian de Niro, quienes, a través de un comunicado, han anunciado la pérdida de su madre y han desvelado, desde el máximo respeto, algunos detalles sobre las circunstancias de su muerte. Según han explicado, Smith falleció el pasado 4 de noviembre en un hospital de Nueva York después de librar «una larga y valiente batalla» contra la esclerosis múltiple, una enfermedad crónica y autoinmunitaria que afecta al sistema nervioso central.

Visiblemente afectados, los dos hermanos han aprovechado el escrito para rendir un emotivo homenaje a su madre, recordando no solo su faceta más personal, sino también la importante huella que dejó en el mundo de la moda. En este sentido, han destacado que «formó parte de un notable legado familiar que ayudó a dar forma a la moda y la cultura estadounidenses» y que «su belleza, elegancia y presencia inconfundible ayudaron a abrir camino a generaciones de modelos y diseñadores negros en el mundo de la moda». Unas palabras que han dejado más que clara la profunda admiración que sentían ambos por su progenitora.

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Nació el 25 de septiembre de 1952 en Filadelfia. Su verdadero nombre es Doris Smith pero cuando dio sus primeros pasos como modelo, adoptó el apodo de Toukie, por el que se le ha conocido hasta el fin de sus días. Su carrera sobre las pasarelas comenzó tras estudiar en el Fashion Institute of Technology en los años 70, época en la que trabajó de la mano de diseñadores como Givenchy, Thierry Mugler e Issey Miyake. Además, protagonizó reportajes en reconocidas revistas como Vogue o Ebony y en 1978 fue elegida modelo del año por Bloomingdale’s.

Pero su trayectoria no ha estado solo centrada en el mundo del modelaje, ya que también se dedicó a la interpretación durante varios años, participando en varios episodios de la serie Miami Vice o en películas como Talkin’ Dirty After Dark, I Like it Like That y The Preacher’s Wife.

*Texto en elaboración*