Muere el conde Rudi a los 94 años, el hombre que convirtió Marbella en el refugio de la alta sociedad internacional

Marbella despide a uno de los hombres que mejor entendieron su transformación en un destino de referencia para la aristocracia europea y las grandes estrellas internacionales. Rudolf von Schönburg-Glauchau, conocido por todos como el conde Rudi, ha muerto a los 94 años dejando tras de sí una huella imborrable de la ciudad. Su nombre quedó ligado a una forma de entender el lujo que iba mucho más allá de la exclusividad: la hospitalidad, la discreción y el arte de hacer sentir a cada huésped como en casa.

Su historia en la Costa del Sol comenzó en los años cincuenta, cuando Marbella todavía estaba lejos de convertirse en el escaparate internacional que es hoy. Fue el príncipe Alfonso de Hohenlohe quien vio en aquel joven aristócrata alemán al compañero que necesitaba para dar forma a su proyecto hotelero. Quería crear un lugar capaz de atraer a personalidades de Hollywood, miembros de casas reales y aristócratas europeos. Para conseguirlo, necesitaba algo más que un hotel junto al Mediterráneo: hacía falta una manera diferente de recibir a quienes cruzaban sus puertas.

Nacido en una familia noble alemana, Rudolf von Schönburg-Glauchau se había formado en la École Hôtelière de Lausanne y en establecimientos de Suiza y Alemania. Aquella preparación, unida a su conocimiento de la hostelería, fue decisiva para que su primo, Alfonso de Hohenlohe, le convenciera de trasladarse al sur de España. Rudi encontró en Marbella un proyecto que terminaría marcando su vida y en el Marbella Club un lugar al que permanecería unido durante décadas.

La combinación entre ambos resultó determinante. Alfonso aportaba imaginación, visión y un instinto especial para identificar oportunidades; Rudi, disciplina, atención al detalle y una comprensión innata de la hospitalidad. Juntos contribuyeron a consolidar un establecimiento con personalidad propia, alejado de la rigidez de los grandes hoteles tradicionales, en el que la realeza y las estrellas de cine podían compartir espacio sintiéndose como si estuvieran en su propia casa.

El conde Rudi y su particular manera de entender el lujo

Para el conde Rudi, el verdadero lujo no necesitaba grandes exhibiciones. Estaba en los pequeños gestos, en recordar un nombre, anticiparse a una necesidad o conseguir que una persona se sintiera acogida desde el primer momento. Esa filosofía convivía con las fiestas, las búsquedas del tesoro y las cenas de disfraces que hicieron célebre al Marbella Club. Detrás de aquellas celebraciones había una idea muy clara: los huéspedes no acudían únicamente a alojarse, sino a compartir experiencias y llevarse recuerdos.

En una ocasión, Rudi describió junto a Alfonso de Hohenlohe el proyecto que querían construir como «un paraíso sin extravagancias». Una definición que resume el espíritu de un hotel que encontró su identidad en el equilibrio entre la exclusividad y la naturalidad. Con el paso de los años, esa manera de entender la hospitalidad terminó convirtiéndose en una de las señas de identidad de Marbella.

En 1971, el conde Rudi contrajo matrimonio con la princesa Marie Louise de Prusia, a quien describiría mucho tiempo después como «el gran amor de mi vida». Su historia personal también quedó ligada al Marbella Club. Marie Louise aportó su propia elegancia, calidez y generosidad, además de dedicar años a distintas labores benéficas en la comunidad. Juntos formaron una familia con dos hijos, Sophie y Friedrich, cuyo vínculo con el establecimiento ha continuado a lo largo de las generaciones.

La despedida del Marbella Club

La relación de Rudi con el hotel fue mucho más allá de sus responsabilidades profesionales. El Marbella Club formó parte de su vida y quienes trabajaron a su lado acabaron convirtiéndose en parte de su entorno más cercano. Por eso, su fallecimiento supone también una pérdida para una institución que ha querido despedir a una de las figuras fundamentales de su historia.

Jennica Arazi, propietaria del Marbella Club y amiga del conde desde hace años, ha recordado el legado que deja tras de sí: «Rudi nos enseñó que el verdadero legado es aquello que transmitimos a los demás. A través de sus valores, su generosidad y la huella que dejaba en las personas, nos demostró que aquello que se construye con propósito y se comparte desde el corazón puede perdurar más allá de una vida».

Con la muerte del conde Rudi desaparece uno de los grandes nombres de la Marbella que se construyó alrededor del Marbella Club. Su legado, sin embargo, permanece intacto en una ciudad donde la alta sociedad se exhibe cada verano.