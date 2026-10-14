Muere el conde de Lindsay, suegro del duque de Noto: su nieto de tres meses hereda un título histórico

La aristocracia británica despide a una de sus figuras más destacadas. James Lindesay-Bethune, decimosexto conde de Lindsay, ha fallecido en Londres a los 70 años, después de varios meses de enfermedad. Su muerte deja una profunda pérdida en su familia y activa la sucesión de una de las estirpes históricas de Escocia, con una particularidad que ha llamado la atención de la nobleza europea: su nieto, un bebé de apenas tres meses, pasa a ostentar el título de vizconde de Garnock. El aristócrata era, además, el padre de Lady Charlotte Lindesay-Bethune, esposa de Jaime de Borbón-Dos Sicilias, duque de Noto y primogénito de Pedro de Borbón-Dos Sicilias, jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias.

La noticia de su fallecimiento trascendió este martes 13 de octubre gracias al Servicio de Acreditación del Reino Unido (UKAS), organismo que el conde presidió durante más de dos décadas y del que se retiró en abril de este año. Conocido familiarmente como Jamie, James Lindesay-Bethune había sufrido un aneurisma a comienzos de 2026 y no logró recuperarse pese a los cuidados y el acompañamiento de su esposa, Diana Mary Chamberlayne-Macdonald, y de sus cinco hijos. Su familia prepara ahora su despedida en Escocia, donde está previsto que sea enterrado a principios de noviembre en la cripta de la iglesia de Kilconquhar, en el condado de Fife, un lugar estrechamente ligado a la historia de su linaje.

Una vida entre la aristocracia, la política y el servicio público

Nacido el 19 de noviembre de 1955, James era hijo de David Lindesay-Bethune, decimoquinto conde de Lindsay, y de Mary Douglas-Scott-Montagu. Su formación transcurrió en algunos de los centros educativos más prestigiosos, entre ellos Eton College, antes de continuar sus estudios en las universidades de Edimburgo y California, Davis. Aunque heredó un patrimonio familiar y unos títulos nobiliarios con siglos de historia, su trayectoria no se limitó a los privilegios asociados a su posición social. A lo largo de su vida, desarrolló una extensa carrera en la política británica y en organismos relacionados con la economía, la agricultura y el medio ambiente.

En 1989, tras la muerte de su padre, asumió la jefatura del linaje y se convirtió en el decimosexto conde de Lindsay, un título creado en 1633 por Carlos I de Inglaterra y Escocia. Con él heredó otras dignidades históricas: fue también decimoquinto vizconde de Garnock, decimosexto lord Parbroath y vigesimoquinto lord Lindsay de Byres. Algunas de estas distinciones tienen sus raíces en la nobleza escocesa medieval y forman parte de una genealogía que se extiende durante más de ocho siglos.

Su condición de par hereditario le permitió ocupar un escaño en la Cámara de los Lores, donde participó en la vida parlamentaria británica y llegó a desempeñar el cargo de secretario de Estado parlamentario para Escocia durante el Gobierno conservador de John Major, en la década de los noventa. También estuvo vinculado a distintas instituciones relacionadas con la actividad agrícola y la protección medioambiental. Su presidencia del UKAS durante más de veinte años fue una de las responsabilidades más prolongadas de su carrera, hasta su retirada en abril de 2026. No obstante, el relevo en sus títulos se produce en un contexto diferente al de generaciones anteriores: la reforma de la Cámara de los Lores de este año puso fin a los escaños reservados a los pares hereditarios, por lo que su sucesor no heredará una plaza parlamentaria por el mero hecho de convertirse en conde.

El padre de Lady Charlotte y su vínculo con la Casa Real de las Dos Sicilias

En el terreno personal, James Lindesay-Bethune construyó una familia junto a Diana Mary Chamberlayne-Macdonald, con quien contrajo matrimonio en marzo de 1982. Su esposa pertenece a una familia de antigua tradición escocesa y desciende, por línea materna, del rey Jorge II de Gran Bretaña. Juntos tuvieron cinco hijos: Lady Frances, Lady Alexandra, William, David y Lady Charlotte. Esta última es la que ha situado al conde en el entorno de la realeza europea gracias a su matrimonio con Jaime de Borbón-Dos Sicilias.

Lady Charlotte Lindesay-Bethune se casó con el duque de Noto el 25 de septiembre de 2021, en una ceremonia celebrada en la histórica catedral de Monreale, en Sicilia. El enlace reunió a miembros de la aristocracia internacional y unió a la familia del conde de Lindsay con la Casa Real de las Dos Sicilias. Jaime es el hijo mayor de Pedro de Borbón-Dos Sicilias y Sofía Landaluce, y está vinculado a la rama española de esta antigua casa dinástica, cuya jefatura también es objeto de una disputa con la rama encabezada por Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Castro. El Reino de las Dos Sicilias desapareció en 1861, tras la unificación italiana, pero sus descendientes mantienen sus vínculos familiares y las reivindicaciones históricas asociadas a la dinastía.

La relación entre el conde y su hija quedó reflejada en las imágenes de aquella boda, en las que James acompañó a Charlotte en uno de los días más importantes de su vida. También en los últimos años se había dejado ver junto a otros miembros de su familia en grandes acontecimientos de la alta sociedad británica, entre ellos Ascot.

William se convierte en el nuevo conde de Lindsay y su hijo hereda el vizcondado

El fallecimiento de James Lindesay-Bethune abre una nueva etapa para su familia. Su primogénito, William James Lindesay-Bethune, se convierte en el decimoséptimo conde de Lindsay, siguiendo las normas hereditarias que rigen esta dignidad. Nacido el 30 de diciembre de 1990, William había utilizado hasta ahora el título de cortesía de vizconde de Garnock, reservado tradicionalmente al heredero del condado. El nuevo conde está casado con Lady Violet Manners, hija de David Manners, undécimo duque de Rutland, y Emma Watkins. Su enlace, celebrado en junio de 2025, congregó a destacadas figuras de la aristocracia británica y reforzó los lazos entre dos familias de larga tradición nobiliaria. La pareja ha ampliado recientemente la familia con el nacimiento de su primer hijo, el pasado 4 de julio de 2026.

El pequeño, John Reggie James Lindesay-Bethune, de apenas tres meses, pasa ahora a utilizar el título de vizconde de Garnock, que deja de corresponder a su padre tras la sucesión. Se trata de un cambio especialmente llamativo por la corta edad del nuevo titular, que ya figura en la línea sucesoria de uno de los condados históricos de Escocia. William ocupa ahora la posición de jefe de la familia y su hijo se convierte en el heredero de cortesía de la dignidad. La sucesión responde a las reglas históricas de transmisión masculina que rigen el condado de Lindsay. Por ello, el nuevo título no se distribuye entre los cinco hijos del fallecido, sino que pasa a William y, en la siguiente generación, a su descendencia masculina. David, el segundo hijo varón de James, queda detrás de su hermano mayor y de los descendientes de este en la línea sucesoria.