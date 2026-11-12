Máxima preocupación por la salud de Mariah Carey tras protagonizar unas imágenes en las que se mueve con dificultad: «Parece que es neurodegenerativo»

Tan solo unos días después de protagonizar su tradicional descongelación prenavideña, Mariah Carey ha preocupado a todos sus fans a su llegada a Sao Paulo, Brasil. La cantante se ha trasladado hasta allí para preparar el concierto que tiene programado para el próximo 17 de noviembre en el estadio Nubank Parque y, tras darse un baño de masas, ha encendido todas las alarmas en torno a su salud por ser vista con cierta dificultad para moverse.

Tal y como se puede ver en las imágenes trascendidas, la intérprete de All I Want for Christmas Is You se baja del coche y camina como si tuviera algún tipo de problema que le impidiera hacerlo con normalidad o mantenerse estable de pie. A pesar de ello, atiende a sus fans en la puerta del hotel donde se va a hospedar estos días, haciéndose fotos con muchos de ellos y firmando incluso autógrafos.

Diva acessível! @MariahCarey desembarca em São Paulo com 9 dias de antecedência para seus shows de Natal no Brasil e atende fãs na porta de hotel. Dá o anjo pra ela! 📹 Rodolfo Almeida https://t.co/Q0hcrdQnln — Hugo Gloss (@HugoGloss) November 8, 2026

Por ahora, ni la intérprete ni su equipo se han pronunciado al respecto, pero, como no podía ser de otra manera, las teorías sobre qué es lo que le ocurre realmente a Mariah Carey no han tardado en aparecer. En medio del revuelo, la periodista Marisa Martín Blázquez ha explicado en Telecinco que todo responde al diagnóstico de trastorno bipolar que recibió en 2018. Una afección por la que recibe un tratamiento que podría estar teniendo efectos secundarios en su día a día.

«Es consecuencia de la medicina. Se va agravando y da dificultad en el habla, dificultad al caminar, al deglutir… La medicación que tiene, por lo visto, trae una serie de consecuencias», ha explicado. En cuanto a si esta situación puede afectar a su carrera, Marisa ha sido clara: «Es complicado porque parece que es neurodegenerativo, es decir, que se va agravando con el tiempo», explicaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariah Carey (@mariahcarey)

Al mismo tiempo, los internautas de las redes sociales tampoco han tenido reparo en comentar las mencionadas y preocupantes imágenes de la apodada como La reina de Navidad. «Esta mujer ya no canta más», «¿Por qué está así?», «Parece que está congelada», «Se mueve como una viejecita de 85 años», escribían algunos de ellos.

Cabe destacar que, además de este trastorno bipolar, Mariah Carey lucha desde su infancia con los nódulos que padece en las cuerdas vocales. Muchos médicos le han recomendado a lo largo de su vida pasar por quirófano, pero la artista siempre ha preferido educar su voz y transformarla en nuevos registros.