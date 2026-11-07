Mar Flores no se cree las disculpas de Ana Obregón a Antonia Dell’Atte y carga contra ella: «Habría querido ver su empatía con Antonia dirigida a mí»

La reconciliación entre Ana Obregón y Antonia Dell’Atte parecía haber puesto punto final a una de las disputas más conocidas de la crónica social española. Sin embargo, el gesto de la presentadora hacia la modelo italiana ha terminado salpicando a una tercera protagonista: Mar Flores. La empresaria no ha ocultado su malestar al escuchar las palabras de Ana y considera que, si realmente quiere mostrar empatía hacia otras mujeres, también debería tener un gesto con ella.

Todo comenzó cuando Ana Obregón publicó un mensaje dirigido a Antonia Dell’Atte en el que le pedía disculpas por lo ocurrido durante los años de enfrentamiento entre ambas. La italiana respondió con unas palabras que sorprendieron a muchos: «Acepté tu perdón. Acepta el mío hoy, que también es sincero». Un intercambio que parecía cerrar una historia marcada por las declaraciones cruzadas y los desencuentros públicos, pero que ha provocado una reacción inesperada.

Mar Flores ha sido una de las voces que ha querido pronunciarse sobre este acercamiento. La madre de Carlo Costanzia no ha escondido sus dudas sobre la sinceridad de las palabras de Ana Obregón y ha dejado claro que ella también tiene motivos para sentirse dolida. Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, la empresaria fue especialmente contundente al valorar el mensaje de la presentadora: «No me la estaba creyendo».

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La modelo considera que, antes de celebrar este acercamiento, conviene recordar todo lo que ocurrió en el pasado. «Hay que tener memoria histórica», señaló, aludiendo a un episodio en el que, según ha relatado en otras ocasiones, fue ridiculizada públicamente y del que también se vio afectado su hijo. Por eso, Mar ha echado en falta que Ana hubiera mostrado hacia ella la misma empatía que ahora ha tenido con Antonia Dell’Atte. «Me hubiera gustado que Ana sintiera la misma empatía por todas las mujeres», afirmó. Y fue todavía más clara al explicar qué habría esperado de la presentadora: «Habría querido ver su empatía con Antonia dirigida a mí, pero no me pide perdón porque yo no la he demandado». Una frase con la que deja entrever que, a su juicio, las disculpas no deberían depender de que haya existido una batalla judicial.

La intervención de Mar Flores no terminó dentro del plató. A la salida del programa, las cámaras volvieron a preguntarle por el acercamiento entre Ana Obregón y Antonia Dell’Atte y por la posibilidad de que la presentadora tuviera también un gesto con ella. Su respuesta mantuvo el tono crítico, aunque dejó abierta la puerta a que se produjera ese reconocimiento. «Creo que hay que esperar poco de las personas, pero sería algo decente que lo hiciera. Hay que apoyar a todas las mujeres, ya sean conocidas o desconocidas», afirmó ante los reporteros. Unas palabras con las que volvió a reclamar que la empatía que Ana ha mostrado hacia la italiana se extienda también a otras mujeres con las que ha tenido desencuentros.

De esta manera, el perdón entre Ana Obregón y Antonia Dell’Atte ha reabierto una historia que parecía haber quedado en un segundo plano. Mar Flores ha aprovechado este momento para recordar que, en su caso, todavía hay una disculpa pendiente. Por ahora, no parece que las tres protagonistas estén cerca de cerrar sus diferencias, pero el acercamiento entre las dos primeras ha vuelto a colocar sobre la mesa una de las historias más prolongadas del papel cuché.