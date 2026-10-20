Lamine Yamal revela su faceta más desconocida: recibe clases de cocina en casa y quiere aprender a preparar sus dos platos favoritos

Lamine Yamal ha acostumbrado al público a conocerle vestido de corto, con el balón en los pies y convertido en uno de los nombres propios del fútbol mundial. Sin embargo, detrás del futbolista existe también un joven que mantiene inquietudes mucho más alejadas de los terrenos de juego. Una de ellas es la cocina.

El jugador del FC Barcelona ha revelado una de sus facetas más desconocidas: recibe clases particulares de cocina en su propia casa. Lejos de limitarse a seguir recetas a través de un libro o de un vídeo, Lamine cuenta con una chef que se desplaza hasta su domicilio por las noches para preparar diferentes platos mientras él observa, participa y trata de aprender los pasos necesarios para desenvolverse entre fogones.

La confesión forma parte de un documental centrado en la vida del futbolista más allá del deporte. En él, Lamine Yamal muestra una dimensión más personal y familiar, marcada también por sus raíces y por los sabores con los que ha crecido desde niño.

Una chef acude a su casa por las noches

Preguntado por si está estudiando cocina, el internacional español explica con naturalidad cómo está llevando a cabo este aprendizaje. «Sí, la chef va a mi casa por la noche… me hace la comida y mientras ella hace yo voy mirando y voy haciendo algo», cuenta el delantero.

Su método es todavía muy básico. Lamine Yamal reconoce que observa a la profesional, intenta reproducir algunos de sus movimientos y poco a poco va adquiriendo conocimientos que espera poder aplicar por su cuenta. No pretende convertirse de inmediato en un experto, sino aprender de manera progresiva y familiarizarse con una actividad que hasta ahora no dominaba.

«Poco a poco voy aprendiendo, pero bueno. Es difícil, pero voy aprendiendo», admite. Para un futbolista acostumbrado a entrenamientos, partidos y una rutina muy exigente, aprender a manejarse en la cocina supone adentrarse en un terreno completamente diferente.

En este proceso también tiene un papel importante la enseñanza recibida en su propia familia. Lamine recuerda especialmente a su madre, que le ha transmitido parte de sus conocimientos gastronómicos y le ha familiarizado desde pequeño con determinados platos.

«Con lo que me enseñó mi madre y lo que estoy haciendo ahora, pues voy aprendiendo, pero poco a poco», explica. De esta manera, las clases particulares se suman a una tradición culinaria que ya estaba presente en su casa.

El cuscús y el arroz con cacahuete

Lamine Yamal tiene, además, muy claros cuáles son los platos que quiere llegar a preparar correctamente. Sus dos grandes objetivos culinarios están relacionados con los orígenes de sus padres y con la gastronomía que ha formado parte de su vida desde la infancia.

«Mi plato favorito de Marruecos es el cuscús, yo creo que es lo que mejor está, y de Guinea, el arroz con cacahuete. Por ahora, no sé elaborarlos», reconoce el futbolista.

Su elección no es casual. Su padre, Mounir, es marroquí, mientras que su madre, Sheila, procede de Guinea Ecuatorial. La gastronomía de ambos países ha estado presente en su educación y explica que el jugador tenga una relación especialmente cercana con estas recetas.

Entre ellas destaca el arroz con pollo y salsa de cacahuete que prepara su madre. En una entrevista concedida a GQ España, Lamine explicó que era uno de los platos que ella le preparaba antes de los partidos para que tuviera fuerzas. Ahora quiere ser él quien aprenda a elaborar algunos de esos platos. El cuscús y el arroz con cacahuete se han convertido así en dos de sus grandes retos personales en la cocina.

El Lamine Yamal más desconocido

Las declaraciones que hemos desgranado forman parte de un documental que pretende mostrar al futbolista desde una perspectiva diferente a la habitual. La producción se detiene en aspectos de su vida personal y en algunas de las cuestiones que han acompañado su crecimiento desde que comenzó a destacar en el fútbol.

Uno de los elementos que también aborda es el significado del 304, el número que Lamine realiza con las manos después de marcar algunos de sus goles. Se trata de un homenaje a Rocafonda, el barrio de Mataró donde creció y con el que continúa manteniendo una fuerte vinculación.

El documental también aborda asuntos como el racismo, la inmigración y la igualdad de oportunidades, además de reflexionar sobre el futuro de las nuevas generaciones y la diversidad de la sociedad catalana. Xavi Torres, uno de los codirectores del proyecto, ha explicado que el objetivo pasa por acercarse al futbolista desde una perspectiva más amplia.

Estrenado inicialmente en 3Cat y posteriormente disponible también en Movistar Plus+, el documental permite descubrir aspectos de Lamine Yamal que quedan fuera de las retransmisiones deportivas. Entre ellos aparece ahora una afición que el jugador está intentando convertir en una habilidad: aprender a cocinar los platos que forman parte de su historia familiar.

Mientras continúa creciendo como futbolista, Lamine también busca aprender fuera del campo. De momento, necesita todavía la ayuda de una chef para enfrentarse a sus recetas favoritas, pero tiene claro cuál es el objetivo: algún día poder preparar por sí mismo el cuscús marroquí y el arroz con cacahuete de Guinea que tanto le recuerdan a su familia.