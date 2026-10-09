India Martínez atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida personal. Hace solo unos días, a través de sus redes sociales, la artista publicó la noticia más especial hasta la fecha: su primer embarazo. La intérprete de Si ella supiera compartió un carrete de imágenes junto a su pareja, Ismael Vázquez, en las que mostraba su avanzada silueta premamá de siete meses. Sin embargo, no todo ha sido color de rosas hasta llegar a formar su propia familia. Ahora, con la ilusión de la espera y la tranquilidad de saber que todo va bien, la cantante ha desvelado que sufrió un aborto que supuso un antes y un después en su vida.

India Martínez desvela que sufrió un aborto

El próximo 13 de octubre, India Martínez cumple 41 años. Sin lugar a dudas, la artista espera con mucha ilusión el final de año, pues se encuentra en la cuenta atrás para conocer a su bebé y cumplir su deseo de ser madre. Ahora, y a punto de que su vida cambie radicalmente, Martínez ha querido abrir su corazón y contar un duro episodio de su vida: la pérdida de un bebé.

Ha sido en el programa de Manu Sánchez, El perro andaluz, donde India ha relatado lo que ocurrió: «Durante la gira pasada tuve un aborto. Era como que mi cuerpo estaba gritando: ‘Ese no es el camino, escúchate, date tu tiempo, vive y sé persona’». Fue entonces cuando la cantante decidió tomarse un respiro y reducir su frenético ritmo de trabajo para poder sanar y seguir adelante.

Tras su parón como cantante, fue cuando India recibió la mejor de las noticias. Semanas después de comunicar que se retiraba de los escenarios, recibió el regalo más esperado de su vida: «En diciembre dije de parar y en febrero no me venía la regla y estoy embarazada. Estoy que no me lo creo».

Ahora, en su octavo mes de embarazo y ya con «contracciones», la artista ha dado más detalles sobre su gestación y sobre su nueva vida que está a punto de empezar: «Todavía no termino de asimilarlo del todo. Estoy empezando a componer de nuevo, está volviendo la magia y se han despertado las ganas de disfrutar, pero ahora lo que más estoy valorando es el tiempo. Disfrutar de las personas que queremos, de los lugares en los que queremos estar…».

Con esta nueva perspectiva, India Martínez afronta uno de los capítulos más especiales de su vida, marcado por la ilusión de convertirse en madre y por una manera diferente de entender sus prioridades. Después de años dedicada a la música y de recorrer numerosos escenarios, la cantante parece haber encontrado en esta pausa el espacio que necesitaba para escucharse, recuperar la calma y reconectar con aquello que le hace feliz.

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La pérdida que sufrió durante su anterior gira ha supuesto una experiencia dolorosa que ahora se atreve a compartir públicamente. Un testimonio con el que muestra una faceta más íntima y vulnerable, alejada de los focos, y que refleja la importancia que ha tenido para ella respetar sus propios tiempos. Sin entrar en detalles sobre un episodio tan personal, sus palabras dejan entrever hasta qué punto aquella vivencia influyó en la decisión de frenar su actividad profesional y replantearse el ritmo de vida que llevaba.

Ahora, con la llegada de su primer hijo cada vez más cerca, la artista mira al futuro con emoción y con ganas de disfrutar de cada instante. Junto a Ismael Vázquez, su pareja, se prepara para dar la bienvenida al bebé mientras recupera poco a poco la inspiración musical. Una nueva etapa en la que la maternidad ocupará un lugar protagonista, sin que eso signifique renunciar a la pasión que siempre ha sentido por la música.

Por el momento, India prefiere vivir este proceso sin prisas, centrada en su bienestar y en las personas que la acompañan. Su historia recuerda que detrás de los éxitos, las giras y la exposición pública también existen vivencias difíciles que necesitan tiempo y espacio para ser asimiladas. Y es precisamente desde esa sinceridad desde donde la cantante ha querido compartir su experiencia, convirtiendo un recuerdo doloroso en parte de un relato vital que hoy afronta con esperanza.

Con el nacimiento de su bebé cada vez más próximo, la artista se prepara para descubrir una faceta completamente nueva, mientras vuelve a sentir las ganas de crear y de disfrutar de su profesión desde otro lugar. Una espera que, después de todo lo vivido, afronta con una ilusión renovada y con la certeza de que, en este momento, lo verdaderamente importante es detenerse, vivir el presente y compartirlo con quienes más quiere.