Gabriela Guillén está dispuesta a contar su versión de la historia. La empresaria ha anunciado que se encuentra preparando un libro autobiográfico en el que repasará los momentos más importantes de su vida, desde sus comienzos hasta la actualidad. Un proyecto que verá la luz, si se cumplen sus planes, el próximo mes de diciembre y que ya ha despertado una enorme expectación por un motivo evidente: la presencia de Bertín Osborne en sus páginas.

Ha sido durante un evento, ante los medios de comunicación, donde Gabriela ha adelantado algunos detalles de esta nueva aventura editorial. Visiblemente ilusionada, ha explicado que quiere que el público pueda conocerla más allá de lo que se ha contado sobre ella en los últimos años.»Yo vengo de fuera y he crecido aquí desde cero. Ahora lo sabréis… En diciembre espero que podáis conocerme un poquito más en mi libro. Ahí os cuento todo, cómo empezó y cómo sigo aquí de pie», ha explicado.

Unas declaraciones que apuntan a una autobiografía en la que no solo repasará su trayectoria personal y profesional, sino también algunos de los episodios que han marcado su vida sentimental y familiar.

Bertín Osborne también estará presente en sus memorias

Uno de los aspectos que más interés ha despertado es, sin duda, la referencia a Bertín Osborne. El cantante y presentador, con quien Gabriela mantuvo una relación y tiene un hijo en común, tendrá su espacio en esta publicación. Preguntada por si el artista debería estar preocupado por lo que pueda descubrirse en el libro, la empresaria ha preferido no adelantar acontecimientos, aunque ha dejado una respuesta que no ha pasado inadvertida: «Sorpresas. Vienen muchas sorpresas».

Tampoco ha querido aclarar si el contenido podría incomodar al padre de su hijo. «Jamás me he puesto delante de una cámara para decir mentiras. Con lo cual, que le moleste, que le puedan molestar algunas cosas, pues no lo sé», ha señalado. Gabriela ha insistido en que se trata de su propia experiencia y de su manera de recordar lo sucedido: «Es lo que yo he sentido, lo que yo he vivido y ya está».

Durante el encuentro con la prensa, Gabriela también ha hablado de cómo ha vivido la exposición mediática de los últimos años y de las informaciones que han rodeado su historia con Bertín Osborne. Al preguntarle por su relación actual y por la posibilidad de compartir algún momento familiar durante las próximas Navidades, ha vuelto a recurrir a la prudencia. «El tiempo dice muchas cosas», ha respondido, antes de reconocer lo difícil que ha resultado para ella sentirse constantemente en el centro de la polémica. «Me habéis puesto en una lápida, porque muchas veces me he sentido así», ha confesado.

La empresaria considera que el paso del tiempo terminará poniendo cada cosa en su sitio y que su mejor aliado será precisamente esperar. «El tiempo da a cada uno su lugar, y yo creo que es mi mejor aliado», ha añadido. A pesar de todo lo vivido, Gabriela asegura encontrarse en un momento de tranquilidad. «Yo solo necesito tranquilidad, paz y esperar. Que el proceso pase y el resultado luego», ha explicado.

Ahora, todas las miradas están puestas en diciembre, fecha en la que Gabriela Guillén espera compartir públicamente su historia. Unas memorias que prometen ofrecer su particular relato de los acontecimientos y en las que Bertín Osborne será, inevitablemente, uno de los protagonistas.