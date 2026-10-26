Fue la mansión de Bob Dylan en las Highlands y ahora tiene nuevo dueño: una destilería de whisky la compró por casi 5 millones de euros

Poco sabemos de la vida íntima y las inversiones de determinados artistas. En este caso, hay que señalar que la mansión de Bob Dylan se vendió en su día por casi 5 millones de euros a una destilería de whisky. Era el refugio del cantante y compositor en Highlands, en las Tierras Altas de Escocia. Aultmore House, el nombre de esta gran mansión, era una imponente residencia, con 16 dormitorios, 11 baños, y catalogada como edificio de especial valor histórico (categoría A), cerca de Nethy Bridge, en el Parque Nacional de Cairngorms.

Si bien salió al mercado por un precio inicial de más de 3 millones de libras esterlinas, según la BBC, se vendió por más de 4 millones de libras esterlina al productor de whisky Angus Dundee Distillers. Construida entre 1911 y 1914, y diseñada por el arquitecto y diseñador londinense C.H.B. Quenell siguiendo el estilo eduardiano, tal como menciona el medio Francis York, se construyó como residencia de verano para Archibald Merrilees, cuyo padre —oriundo de Aberdeen— y su socio, el señor Muir, habían amasado una fortuna mediante el comercio a través de la ruta del mar del Norte hacia Rusia, llegando más tarde a fundar los grandes almacenes moscovitas M&M.

Bod Dylan vendió su mansión en las Highlands

Tras la Segunda Guerra Mundial, esta impresionante casa de campo sirvió como centro de convalecencia para miembros de las Fuerzas Armadas, mientras que las viviendas de los jardineros se destinaron a albergar a personas evacuadas.

En los años 70, el inmueble se convirtió en una escuela de formación para señoritas y, ya en los años 90, funcionó brevemente como establecimiento de alojamiento y desayuno (bed and breakfast), antes de acabar cayendo en estado de abandono.

Luego, Aultmore House fue restaurada a principios de la década de 2000 y posteriormente mejorada por Bob Dylan y su hermano cuando adquirieron la propiedad.

Según la BBC, la agencia inmobiliaria Knight Frank, que fue quien se encargó de anunciar y vender la mansión, señaló que él estaba vendiendo la propiedad tras considerarla «innecesaria», revelando que ni él ni su hermano la habían visitado desde antes de la pandemia de Covid.

Tom Stewart-Moore, de la agencia inmobiliaria, señaló que Aultmore House salió al mercado en julio y fue vendida a unos nuevos propietarios que afrontaran una nueva etapa para la mansión.

Dylan ha utilizado anteriormente en su obra imágenes de esta zona en Escocia, incluida la canción que lleva el nombre de dicha región, presente en el álbum Time Out of Mind, que obtuvo un premio Grammy en 1997.

En su momento, el cantante y compositor destacó que en su corazón estaba siempre ese lugar. Según el medio Ultimate Classic Rock, Bob Dylan guarda con cariño especial por las Tierras Altas escocesas. Su amor por la región se refleja en la canción de 1997 Highland, con letras como: «Mi corazón está en las Tierras Altas, dulces y hermosas / Madreselvas floreciendo en el aire del bosque / Campanillas azules resplandeciendo donde fluyen las aguas del Aberdeen / Mi corazón está en las Tierras Altas, iré allí cuando me sienta con fuerzas para ir».

A destacar que, en 2004, Dylan recibió un doctorado honoris causa en música por la Universidad de St Andrews.

Cómo es la casa que vendió Bob Dylan a una destilería de whisky

Forbes describe que esta casa tiene 16 dormitorios, un invernadero victoriano, bosques, un huerto, un jardín amurallado, una fuente, césped de croquet y tres casitas independientes de cuatro dormitorios.

La mansión está situada cerca del pueblo de Nethy Bridge y mide 1.705 metros cuadrados. También cuenta con 11 cuartos de baño, como hemos señalado, además de dos cocinas, una sala de billar, una despensa para el mayordomo, un ala para el personal y cuatro salas de recepción, incluyendo un salón, una sala de televisión y una sala de música.

Los nuevos propietarios de la mansión de Bob Dylan

El nuevo propietario es el dueño de Angus Dundee Distillers, en realidad es la empresa quien la compró. El whisky no es casual en esta compra, pues el cantante tiene también su propia marca de esta bebida alcohólica, llamada Heaven’s Door.

Mansion Global da más datos de Angus Dundee Distillers, ya que se conoce por elaborar una gama de whiskies escoceses: incluyendo las variedades de single malt, blended y Deluxe, y cuenta con dos destilerías: una en las inmediaciones, también dentro del Parque Nacional de Cairngorms, y otra algo más alejada, cerca de la costa este de Escocia.