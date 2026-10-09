Camarón de la Isla, sobre su infancia: «Yo quería ser torero, pero cuando me ponía a cantar me metían en las fiestas, en las casas y me daban dinero»

La leyenda del flamenco soñaba de niño con vestirse de luces, pero su voz pronto despertó el interés de quienes le escuchaban cantar en San Fernando. En una entrevista concedida a RTVE en 1992, José Monje Cruz recordó cómo fueron aquellos primeros años en los que descubrió que la música podía convertirse en su futuro.

Mucho antes de que su nombre traspasara fronteras y su voz se convirtiera en una referencia imprescindible del flamenco, Camarón de la Isla era un niño de San Fernando (Cádiz), al que llamaban «el rubillo». Su infancia transcurrió lejos de los grandes escenarios, los discos de éxito y el reconocimiento internacional que alcanzaría con el paso de los años.

José Monje Cruz creció en un ambiente en el que el flamenco no era una expresión artística reservada a los profesionales, sino una forma de compartir la vida. El cante, las guitarras y las palmas aparecían de manera espontánea en las reuniones, mientras las voces de los mayores mantenían vivo un legado transmitido de generación en generación. En aquel entorno comenzó a desarrollar una sensibilidad que acabaría distinguiéndolo de otros artistas.

Sin embargo, su primer sueño no tenía nada que ver con convertirse en cantaor. Como recordó años después, su intención era dedicarse al toreo. No obstante, el destino terminó conduciéndolo por un camino diferente, impulsado por una voz que despertaba el interés de quienes tenían la oportunidad de escucharla.

Una infancia muy especial

La infancia de Camarón estuvo estrechamente ligada a la fragua de su padre, situada en la calle Amargura de San Fernando. Aquel espacio, marcado por el trabajo del hierro y el ambiente popular del barrio, fue también un lugar de encuentro con hombres que conocían profundamente el cante flamenco.

En aquellas charlas y reuniones informales, el joven José Monje tuvo la oportunidad de escuchar a personas que conservaban los conocimientos y los estilos de una tradición con profundas raíces.

La calle y la fragua fueron, en buena medida, su primera escuela musical. Allí pudo familiarizarse con los diferentes matices del cante y comprender que aquella música exigía mucho más que una voz afinada. También requería sentimiento, personalidad y una manera particular de interpretar las experiencias propias y colectivas.

Todavía era un niño cuando empezó a llamar la atención. En las fiestas y en las casas a las que acudía, su forma de cantar no pasaba inadvertida. Poco a poco, las invitaciones se multiplicaron y lo que inicialmente parecía una actividad ocasional comenzó a ofrecerle una posibilidad de futuro.

El sueño de Camarón de la isla

En 1992, Camarón recordó aquellos primeros pasos en una entrevista concedida a RTVE. Lo hizo con la naturalidad de quien repasa una etapa de su vida sin necesidad de adornarla, consciente de que su trayectoria había comenzado de una manera mucho más sencilla de lo que podía imaginar cualquiera que conociera su fama.

«Yo quería ser torero, pero cuando me ponía a cantar me metían en las fiestas, en las casas y me daban dinero, me daban de comer… Me invitaban a las fiestas, me llevaban de cantaor y encontré el camino más fácil por ahí», explicó.

Aquel camino que describía como el más fácil terminaría exigiéndole una enorme capacidad artística. Camarón no se limitó a reproducir los estilos que había escuchado desde pequeño. Él dio un paso más y desarrolló una personalidad que lo llevó a explorar nuevas posibilidades sin desprenderse de sus raíces.

Talento, arte y mucha pasión

Durante su entrevista en TVE, el cantaor reflexionó sobre el talento y la manera en que entendía la relación entre el pueblo gitano y determinadas expresiones artísticas.

«El gitano tiene un duende que no tiene el payo, ¿no? Que me perdone en todo. Lo mismo en el toreo que en el cante que en lo que haga, tenemos una cosa que nos ha dado Dios que eso nos lo llevamos para la tierra nosotros», afirmó.

La referencia al duende ocupa un lugar destacado en la cultura flamenca. No se trata simplemente de cantar correctamente, sino de transmitir una emoción capaz de conectar con quien escucha. Camarón hizo de esa intensidad uno de los rasgos más famosos de su interpretación y contribuyó a que el flamenco llegara a públicos que hasta entonces apenas habían tenido contacto con sus distintas formas de expresión.

Camarón ha pasado a la historia

El niño que soñaba con ser torero nunca llegó a vestirse de luces para convertirse en una figura de las plazas. Su escenario terminó siendo otro, aunque también exigía valentía, personalidad y una capacidad excepcional para conectar con el público.

Al recordar su infancia, el artista no hablaba desde la distancia de una estrella que contempla sus éxitos, sino desde la memoria de aquel muchacho que acudía a las fiestas y descubría que cantar podía cambiarle la vida.

Quizá por eso sus palabras conservan tanta fuerza. Detrás de la leyenda permanece la historia de un niño que quería ser torero y que, casi sin proponérselo, encontró en el flamenco un destino mucho mayor del que había imaginado.