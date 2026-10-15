La herencia de Paquirri vuelve a situarse en el centro de la polémica familiar. Antonio Rivera, hermano del mítico torero, ha alzado la voz para reclamar los objetos personales que considera que también corresponden a su familia. Después de que Kiko Rivera entregase dos cabezas de toro a sus hermanos Francisco y Cayetano, el tío del DJ ha querido recordar que ellos también tienen recuerdos pendientes de recuperar y ha hecho una petición pública al hijo de Isabel Pantoja. Un nuevo capítulo que reabre las heridas de una historia que lleva décadas marcada por las disputas en torno al legado del diestro de Barbate.

La entrega de las cabezas de toro no cierra la polémica

La decisión de Kiko Rivera de repartir dos de las ocho cabezas de toro que pertenecieron a su padre parecía haber supuesto un acercamiento con sus hermanos. Francisco Rivera agradeció públicamente el gesto y compartió en redes sociales una fotografía abrazado al DJ, dejando entrever que la reconciliación entre ambos avanzaba por buen camino.

Sin embargo, el reparto de estos objetos no habría puesto fin a todas las reclamaciones familiares. Antonio Rivera considera que su familia también tiene derecho a recuperar algunas de las pertenencias del torero, especialmente aquellas que guardan un significado sentimental. «Por parte de Kiko está bonito que reparta las cabezas a Cayetano, a Francisco, pues la nuestra todavía no ha llegado a nosotros», ha expresado, dejando claro que espera recibir su parte del legado.

Entre las piezas que desea recuperar destaca una cabeza de toro conocida como La buena suerte, que conserva un recuerdo muy especial para él. Según ha relatado, el animal está relacionado con una conversación que mantuvo con su hermano el día que Paquirri toreó en Madrid y consiguió cortar una oreja.

«Me encantaría tenerla. A ver si tiene el detalle, porque es de los Rivera Pérez, no es de nadie más», ha reclamado, apelando al vínculo familiar para pedir que esta pieza llegue a sus manos.

Los trajes de luces y los capotes, otra asignatura pendiente

La preocupación de Antonio Rivera va más allá de las cabezas de toro. Los trajes de luces, las espadas, los capotes y las muletas del diestro también forman parte de los objetos que la familia desearía recuperar. Unas pertenencias cargadas de valor histórico y sentimental cuya ubicación actual sigue sin estar clara, según sus declaraciones.

«No tengo ni idea de dónde están ni quién tiene los trajes, los capotes, las muletas ni nada», ha asegurado, preguntándose públicamente quién conserva estos enseres.

La situación también afecta a Francisco y Cayetano Rivera, que llevan años esperando recuperar objetos de su padre. Antonio comprende su posible malestar por el tiempo transcurrido y, aunque reconoce que no ha hablado directamente con sus sobrinos sobre este asunto, considera comprensible que quieran tener consigo esos recuerdos. «Hace 42 años y son cosas que son de ellos. Como para estar enfadados», ha comentado.

Antonio Rivera lanza un mensaje directo a Kiko

El hermano de Paquirri también ha querido dejar claro que su familia reclama su parte de las pertenencias del torero. «Nosotros también tenemos parte de capote, parte de muleta, parte de un traje o dos trajes, también tenemos derecho a que nos lo entreguen y nos lo den, digo yo», ha manifestado.

Sus palabras ponen de relieve que la polémica no afecta únicamente a los hijos del diestro, sino que también alcanza a otros familiares que consideran que determinados objetos deberían regresar a sus manos.

Además, Antonio ha denunciado que, a su juicio, no están recibiendo lo que les corresponde. «Sea Isabel Pantoja o sea Kiko, no perciben lo que tienen que percibir», ha afirmado, sin aclarar quién conserva actualmente las piezas que reclama.

El silencio de Kiko Rivera

Por el momento, Kiko Rivera no se ha pronunciado sobre las declaraciones de su tío ni ha aclarado si tiene previsto entregar más objetos de su padre a otros miembros de la familia.

Mientras tanto, la reclamación de Antonio vuelve a poner el foco en una herencia que continúa despertando emociones más de cuatro décadas después de la muerte de Paquirri. La entrega de las cabezas de toro parecía abrir una nueva etapa entre los hermanos, pero las últimas declaraciones demuestran que todavía quedan asuntos pendientes.

Ahora, la incógnita está en saber si Kiko dará un nuevo paso para atender estas peticiones y si las pertenencias del torero podrán regresar algún día a manos de los familiares que las reclaman. Un legado que, más allá de su valor material, representa para los Rivera una parte irremplazable de su historia familiar.