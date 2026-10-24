Antonio Resines (72 años) y su experiencia paranormal: «Estaba hundiéndome en la cama y veía a mi padre y mi hermana desde arriba»
Antonio Resines ha explicado cómo fue su experiencia paranormal
"Tuve un accidente y fui en un avión medicalizado", ha contado el actor
Ha relatado sus vivencias en La Mesa, el programa de Cristina Pardo en Antena 3
Antonio Resines ha construido una larga trayectoria en el cine y la televisión española, pero entre sus recuerdos personales hay uno que permanece especialmente presente. El actor ha contado cómo, cuando apenas tenía 21 años, sufrió un grave accidente de tráfico en Italia que terminó con una fractura de fémur y un traslado a España en un avión medicalizado.
Resines ha recuperado en La Mesa, el programa que presenta Cristina Pardo en Antena 3. Su testimonio se suma al de otras personas que, después de atravesar situaciones médicas críticas, aseguran haber tenido la sensación de verse desde fuera de su propio cuerpo.
El actor recuerda que el accidente se produjo cuando viajaba por una carretera italiana junto a otros dos amigos. En un cruce, la vegetación había crecido tanto que les impidió ver correctamente la señalización. «Íbamos por una carretera tres amigos y en un cruce habían crecido demasiado los árboles y había un semáforo y no lo vimos», ha explicado.
La situación cambió en cuestión de segundos. Otro vehículo apareció en el cruce y el impacto provocó una lesión de gravedad. «Vino un coche y me estalló el fémur del golpe», ha relatado el intérprete.
Un traslado urgente a España
A pesar de la gravedad del accidente, Resines asegura que no llegó a perder la consciencia. Fue trasladado inicialmente a un hospital en Italia, donde los médicos comprobaron el alcance de las lesiones. La fractura era suficientemente importante como para que se optara por trasladarlo posteriormente a España.
«No perdí la consciencia, me llevaron al hospital, pero era suficientemente grave la fractura como para que volviera a España en un avión medicalizado porque no sabían qué iba a pasar, no querían arriesgarse», ha contado.
El actor terminó ingresado en el Hospital 12 de Octubre, donde fue intervenido. Fue entonces cuando se produjo uno de los episodios más difíciles de explicar racionalmente de toda aquella experiencia.
Resines ha explicado que posteriormente supo que durante la intervención se había producido un problema relacionado con la sangre. «Después me entero de que ha habido un problema con el tipo de sangre, entonces creo que no era de mi grupo», ha señalado al recordar lo sucedido.
La sensación de observarse desde arriba
En medio de aquella situación médica, el actor asegura que tuvo una percepción muy concreta. «Yo estaba arriba, veía lo que estaba pasando en la habitación y abajo estaba yo en la cama, y mi madre y mi padre», ha relatado.
La descripción de Antonio Resines coincide con lo que algunas personas han definido como una experiencia extracorporal, aunque el propio actor no presenta su recuerdo como una explicación científica del fenómeno. Lo que sí recuerda con claridad es la sensación de estar observando la escena desde otro punto de la habitación.
«No oía nada, fue muy poco tiempo, pero lo suficiente como para que yo me fijase en la situación en la que estaba», ha explicado. También ha recordado una sensación física concreta: tenía frío.
Pese a encontrarse en una situación que, vista desde fuera, podía resultar extremadamente delicada, Resines asegura que nunca pensó que estuviera muriendo. En aquel momento atribuyó las sensaciones a la intervención a la que acababa de someterse.
«Tenía frío pero nunca pensé que me estaba muriendo, pensé que era consecuencia de la operación», ha señalado. Años después, aquella experiencia continúa formando parte de los recuerdos más singulares de su vida.
El otro problema de salud de Resines
El accidente de Italia no sería el único episodio médico importante que tendría que afrontar Antonio Resines. Décadas después, el actor volvió a atravesar un complicado momento de salud que le obligó a apartarse temporalmente de sus compromisos profesionales.
En aquella ocasión tuvo que cancelar su participación en Top Chef: Dulces y Famosos para someterse a una intervención quirúrgica a corazón abierto después de sufrir una angina de pecho relacionada con la obstrucción de varias arterias coronarias.
La situación volvió a ponerle ante un problema de salud de consideración, aunque Resines afrontó también este episodio con el sentido del humor que le caracteriza. Durante una entrevista en ‘La Revuelta’, el programa presentado por David Broncano, explicó de manera directa el alcance de la intervención.
Una vida marcada por episodios difíciles
La carrera de Antonio Resines ha estado acompañada de numerosos éxitos profesionales, pero también de episodios personales especialmente delicados. El accidente que sufrió con 21 años dejó una lesión grave y terminó llevándole a vivir una experiencia que todavía hoy recuerda con precisión.
Décadas después, tuvo que afrontar otro importante problema de salud que requirió una intervención quirúrgica de gran envergadura. En ambos casos, su relato ha estado marcado por la naturalidad y el sentido del humor, incluso cuando recuerda situaciones que pudieron tener consecuencias mucho más graves. Por suerte, ha logrado dejar atrás todas sus sombras.
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