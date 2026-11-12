Anne Igartiburu recuerda el trágico accidente en el que murió su madre cuando ella tenía 17 años: «Se estrelló el helicóptero»

Anne Igartiburu ha vuelto a recordar uno de los episodios más dolorosos de su vida: la muerte de su madre cuando ella tenía tan solo 17 años. Una pérdida repentina que marcó para siempre a la presentadora y a su familia y que ha evocado este miércoles, 11 de noviembre, durante una cita muy especial. La comunicadora ha ejercido como maestra de ceremonias, junto al periodista deportivo Andrés Marcio, de la gala solidaria del 40º aniversario de la Fundación AENILCE, celebrada en el Auditorio CTO de Madrid. Una entidad dedicada a la atención, educación y rehabilitación de niños y jóvenes con lesión cerebral que ha reunido a diferentes rostros conocidos, como Fonsi Nieto, Juan Peña, Sonia González y Raquel Meroño.

Durante su encuentro con la prensa, Anne ha puesto en valor la importancia del voluntariado y el trabajo que realizan las pequeñas fundaciones, una cuestión que conoce muy de cerca por su propia historia familiar. «Mi madre perdió la vida en un voluntariado», ha confesado, recordando que su progenitora, maestra de profesión, colaboraba con un grupo de rescate de montaña cuando falleció en un accidente de helicóptero en los Picos de Europa. El aparato se precipitó mientras participaba en las labores de búsqueda de un niño, dejando a la presentadora, que entonces era una adolescente, frente a una pérdida devastadora. «Son muchos años en la profesión, y creo que es una forma de crear y de cerrar el círculo, de celebrar y darnos cuenta de que hay muchísimas fundaciones así pequeñas que hacen una gran labor. Estamos muy ilusionados», ha explicado sobre su participación en esta gala.

La comunicadora también ha hablado de cómo intenta transmitir estos valores a sus tres hijos, Noa, Carmen y Nicolás. Noa llegó a su vida mediante una adopción en India en 2001, mientras que Carmen nació en Vietnam y fue adoptada en 2013. Nicolás, por su parte, es fruto de su relación con el director de orquesta Pablo Heras-Casado y nació en junio de 2016. «Yo creo que eso se aprende en casa. En mi caso, también lo he vivido. Mi madre, como sabéis, falleció de una forma, voluntariado, y es una forma también de decir que se puede y somos todos uno», ha reflexionado. Para Anne, el compromiso social es una enseñanza que debe transmitirse desde la familia y que, en su caso, está inevitablemente ligada al recuerdo de su madre.

Una pérdida que marcó su adolescencia

No es la primera vez que Anne Igartiburu recuerda la muerte de su madre públicamente. Aunque siempre ha mantenido su vida privada en un discreto segundo plano, en 2015 se abrió como nunca durante su entrevista con Bertín Osborne en el programa En tu casa o en la mía. Entonces explicó que su progenitora era maestra, pero también formaba parte de un grupo de rescate de montaña. «Se estrelló el helicóptero… Te queda la satisfacción de saber que estaba haciendo algo importante para los demás, pero costó levantar cabeza», confesó emocionada. La presentadora también habló de cómo aquella tragedia cambió por completo el equilibrio familiar y de la soledad que experimentó su padre tras perder a su compañera de vida. «Falta ella y se resquebraja el eje de cualquier familia y cada uno sale adelante como puede», reconoció, explicando que, siendo todavía muy joven, sintió que de alguna manera tenía que ocupar el lugar de su madre.

En 2020, durante su participación en el programa Un año de tu vida, presentado por Toñi Moreno, volvió a recordar a su progenitora y quiso compartir algunos detalles sobre cómo era. La describió como una mujer muy comprometida con la cultura, apasionada de la literatura y especialmente de Federico García Lorca, que había dejado Bilbao para comenzar una nueva vida junto a su marido en un pequeño pueblo. Un recuerdo que permitió conocer mejor a la mujer que estuvo detrás de la historia personal de la presentadora y cuyo compromiso con los demás parece haber dejado una huella imborrable en ella.

En el terreno personal, Anne también ha construido una trayectoria sentimental que siempre ha procurado mantener alejada de la exposición pública. Estuvo casada con el bailarín Igor Yebra, con quien contrajo matrimonio en 2004 en la ermita de San Juan de Gaztelugatxe y adoptó a su primera hija, Noa. La pareja se separó en 2006 y, años después, la presentadora inició una relación con Pablo Heras-Casado, director de orquesta granadino con quien se casó en secreto en noviembre de 2015 en el Ayuntamiento de Elorrio. En junio de 2016 nació Nicolás, el único hijo biológico de la comunicadora. Tras varios años de relación, ambos tomaron caminos separados en 2021. A su familia se suma Carmen, a quien Anne adoptó en Vietnam en 2013.