Ana Boyer sale en defensa de Julio Iglesias: «Toda la familia da la cara por él»

Ana Boyer ha viajado por unas horas a España para estar presente en Rabat Waves, uno de los eventos anuales más esperados de esta prestigiosa firma de joyas. La hija de Isabel Preysler llegaba con una enorme sonrisa al photocall del acto y, como no podía ser de otra manera, no ha dudado en atender a los medios de comunicación (entre ellos a los micrófonos de COOL), con los que ha hablado detalladamente de algunos de sus familiares y sus respectivas vidas, así como tampoco ha tenido reparo en pronunciarse sobre la batalla judicial en la que se encuentra sumergido Julio Iglesias.

«Es un tema que es muy complicado e incómodo. Esperemos que con el tiempo la justicia esté de su lado y que todo salga bien. Toda la familia da la cara por él. Nosotros siempre nos apoyamos y sabemos que son situaciones difíciles e incómodas y que para esto está la familia», comenzaba a decir.

Aunque ha preferido mantenerse fiel a la discreción que tanto la caracteriza, Ana Boyer ha añadido que ella se enteró de la noticia gracias a su madre y su hermana, ya que, al vivir en Qatar, no tiene acceso a la televisión española. Es por ello que ha asegurado que este tipo de noticias de actualidad siempre se las transmiten sus familiares. «Cada uno vive en un sitio distinto y ve noticias diferentes. Por eso me suelen avisar ellos», sentenciaba.

¿Se plantea Ana Boyer regresar a España?

A pesar de que con sus palabras ha dejado más que clara su defensa a Julio Iglesias, después de que OKDIARIO desvelara en exclusiva que la Justicia ha admitido a trámite la querella del artista contra eldiario.es, Ana también ha confesado si tiene intención de regresar a España y, así, no tener que ser informada por su madre y su hermana de este tipo de noticias. Y lo cierto es que, por ahora, no entra en sus planes más cercanos. «No nos planteamos volver a España ya, aunque nuestra idea es terminar volviendo aquí. Porque nuestras raíces están aquí y porque me encantaría que mis hijos sintiesen ese arraigo que tenemos nosotros por este país. Aunque ellos se sienten en casa siempre que vienen porque aquí tienen a su familia. Pero allí tienen su rutina y no nos planteamos moverles. Los vemos bien y nosotros estamos a gusto», explicaba.

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Quienes estarían encantadas de que regresaran pronto a España son Tamara Falcó e Isabel Preysler. Y es que, según ha confesado la propia Ana, ambas «estaban tristes» al saber que había viajado sola a Madrid en una visita express, sin la compañía de sus cuatro hijos, a los que echan muchísimo de menos. Unas palabras que dejan patente las ganas que tiene la familia de volver a reunirse y disfrutar de más tiempo juntos. Sin embargo, por el momento, parece que habrá que seguir esperando para que la esperada mudanza definitiva a España se convierta en una realidad.