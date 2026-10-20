La Reina Letizia reaparece como en sus años al frente del Telediario de TVE: «Que lo disfruten, buenas noches»

Antes de convertirse en la protagonista de los titulares, la Reina Letizia era quien se encargaba de contar las noticias. La esposa de Felipe VI estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y dio sus primeros pasos en el mundo de la comunicación en cadenas como CNN+ y Bloomberg TV. En el año 2000 dio el salto a TVE, donde comenzó una etapa profesional que acabaría convirtiéndose en una de las más recordadas de su trayectoria. Han pasado más de dos décadas desde que dejó atrás aquellos platós para asumir responsabilidades institucionales, pero, para sorpresa de muchos, doña Letizia ha vuelto a aparecer en la pequeña pantalla, con motivo del 70º aniversario de los informativos de TVE. Un regreso que ha dejado sorprendidos a propios y extraños, aunque lo cierto es que no se ha producido de la manera que la mayoría imagina.

El formato especial, llamado El Telediario de nuestras vidas, estuvo presentado por Pepa Bueno y dirigido por Carlos del Amor, y en él, como no podía ser de otra manera, se hizo un recorrido por la historia de los informativos de TVE, recordando algunos de los numerosos profesionales que se han puesto al frente del Telediario a lo largo de todos estos años. «Antes he dicho ‘buenas noches’. Me ha tocado a mí hoy, pero han sido muchas y muchos los que han dado aquí las buenas noches, las buenas tardes o los buenos días, representando el trabajo de miles de profesionales», decía la periodista. Unas palabras con las que daba paso a un emotivo vídeo que reunía imágenes de algunos de los rostros más emblemáticos de la cadena.

#ElTDdenuestrasvidas | En estos 70 años, muchos periodistas han saludado a los telespectadores con un «buenas tardes» o un «buenas noches» antes de comenzar el informativo. Y sí: como vemos en este repaso, también lo hizo una reina… #70AñosTVE https://t.co/Lmvy54mgwu — Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 19, 2026

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos llegaba al final, justo cuando aparecía la Reina, en uno de sus últimos informativos, despidiéndose de los espectadores con la siguiente frase: «Que lo disfruten, buenas noches». En la imagen, doña Letizia aparece desde el plató de Torrespeña con su característica melena y un rostro mucho más juvenil, una estampa que permite comprobar cuánto ha cambiado su imagen desde entonces.

Aunque no ha estado de manera presencial en plató como lo han hecho otros ex compañeros de profesión, entre ellos Matías Prats, Iñaki Gabilondo, Pedro Piqueras, Olga Viza, Carlos Franganillo o Lorenzo Milá, lo cierto es que la cadena pública ha querido tenerla en cuenta para este proyecto, ya que forma parte de la historia de sus informativos. Al igual que ella misma, también quiso participar en el aniversario en el que se cumplían 50 años de Informe Semanal, para el que envió un vídeo grabado desde el Palacio de la Zarzuela reconociendo que el programa «siempre fue el sueño de los estudiantes de Ciencias de la Información».