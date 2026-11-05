Harry y Meghan encuentran su refugio en los Cotswolds: viven en la finca de un amigo millonario y se ahorran 12 millones de euros

El príncipe Harry y Meghan Markle han encontrado casa en Reino Unido sin necesidad de gastar los 12 millones de euros que tenían previstos. Los duques de Sussex se han instalado junto a sus hijos, Archie y Lilibet, en una propiedad perteneciente a un empresario millonario amigo del príncipe , situada en los exclusivos Cotswolds, una de las zonas rurales más codiciadas de Inglaterra. La familia regresó a territorio británico a finales de agosto, después de varios años instalada en California. Desde entonces, su intención era encontrar una residencia propia en la campiña inglesa, preferiblemente cerca de Highgrove, la casa de campo del rey Carlos III y la reina Camilla. Sin embargo, sus planes han cambiado y han decidido instalarse en la finca de su amigo, al menos por ahora .

Los Sussex ocuparon inicialmente la vivienda principal de la propiedad, pero recientemente han cambiado de casa sin abandonar los terrenos. «Estaban viviendo en la casa principal. Ahora se han trasladado a una propiedad de la finca», ha explicado una fuente conocedora de la situación. De esta manera, Harry, Meghan y sus hijos disfrutan de una nueva residencia dentro del mismo complejo, aunque se desconoce si tienen previsto permanecer allí a largo plazo.

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Detrás de esta acogida hay una amistad que nació del compromiso compartido de Harry y el empresario con distintas organizaciones benéficas vinculadas al Ejército. El propietario, cuya identidad no ha trascendido, ha querido facilitarles esta nueva etapa y, según las informaciones conocidas, está encantado de que la familia continúe viviendo en su propiedad .

La decisión supone también un importante cambio económico. El matrimonio contaba con un presupuesto de hasta 12 millones de euros para comprar una mansión en los Cotswolds , con numerosas habitaciones, amplios terrenos y todas las condiciones necesarias para preservar su intimidad. Sin embargo, por el momento han aparcado la búsqueda y no parece que tengan prisa por realizar semejante inversión.

Eso sí, Reino Unido no será su único hogar. Los duques conservan su espectacular mansión de Montecito, en California, valorada en aproximadamente 22,5 millones de euros . La residencia dispone de piscina, gimnasio, bodega, sala de cine y numerosos espacios de ocio. A esta propiedad se suma su vivienda en Portugal, situada en una exclusiva urbanización costera donde también tiene casa la princesa Eugenia, prima de Harry.

Esta nueva etapa llega, además, en un momento especialmente delicado para Meghan. Las acusaciones que afectan a su padre, Thomas Markle, la han dejado profundamente conmocionada. La duquesa manifestó públicamente su preocupación y defendió la decisión de mantenerlo alejado de sus hijos: «Mi distancia de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos obedecían a una sola razón: protegerlos».