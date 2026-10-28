Un peluquero revela los 5 cortes de pelo que más favorecen a las mujeres de más de 50 años: «El largo, por encima de la clavícula»

Un buen corte de pelo puede transformar nuestra imagen, aportar frescura y conseguir que la melena parezca más voluminosa . A partir de los 50 años, cuando el cabello puede perder densidad y las canas adquieren protagonismo, elegir un estilo que respete su textura y realce las facciones resulta fundamental. La clave está en encontrar un corte que aporte movimiento sin restar cuerpo.

David Lesur, director de formación de los salones David Künzle, tiene claro cómo abordar este cambio. «Para una mujer todavía joven de 50 años, por ejemplo, aconsejo que el largo quede por encima de la clavícula y distribuir el volumen a través de las capas y de manera armoniosa para generar movimiento, con un contorno ligeramente desfilado, siempre y cuando la densidad y cantidad del cabello lo permita» , explica.

Los cinco cortes de pelo más favorecedores a partir de los 50

El bob a capas

El bob es una apuesta segura para quienes buscan un cambio favorecedor y fácil de mantener. Con la nuca ligeramente más corta y los mechones delanteros algo más largos, ayuda a enmarcar el rostro y aporta dinamismo . Puede acompañarse de un flequillo cortina o recto para destacar la mirada y suavizar las facciones.

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El carré

Elegante y versátil, el carré permite adaptar el largo a la forma del rostro. David destaca su capacidad para combinar sofisticación y naturalidad. «Para mí, la medida perfecta es a la altura de la mandíbula. Logra un efecto desenfadado ya que deja la nuca despejada y femenina» , explica.

El corte recto para dar sensación de densidad

Cuando el cabello es fino y canoso, conservar unas puntas compactas puede ayudar a que parezca más abundante . El peluquero advierte de la particularidad de este tipo de melena: «El cabello fino y canoso puede ser complicado» . Y añade: «Cuando el cabello fino es oscuro, suele parecer más abundante y menos transparente. En cambio, las canas, al tener menos pigmento que aporte profundidad, pueden hacer que el cuero cabelludo se trasluzca un poco más» .

Por eso, recomienda valorar técnicas que ayuden a mantener una apariencia más densa. «Cortar en recto significa cortar el cabello en una línea uniforme, sin descargar peso, lo que ayuda a sellar visualmente las puntas y hace que el pelo parezca más grueso y abundante» , explica.

Las capas suaves

Las capas pueden aportar movimiento, pero deben trabajarse con cuidado para no restar volumen. David, señala: «La clave está en crear una forma que aporte no solo movimiento, sino también densidad» . El experta también advierte de que «Las capas suaves que enmarcan el rostro o un flequillo cuidadosamente diseñado pueden crear la ilusión de una mayor densidad, según el tipo de cabello y el patrón de pérdida de densidad» .

El shag

Con capas más marcadas y un acabado desenfadado, el shag es perfecto para quienes quieren potenciar la textura natural del cabello. David resume sus ventajas: «Es ideal si buscas movimiento, modernidad y naturalidad. Funciona especialmente bien en cabellos rizados u ondulados, ya que resalta su textura» .

Cómo elegir el corte adecuado

Más allá de las tendencias, conviene tener en cuenta la forma del rostro, la densidad capilar y el tiempo que queremos dedicar al peinado . Como recuerda, «Si tu cabello tiene ondas o rizos naturales, trabaja con ellos en lugar de intentar cambiarlos» .