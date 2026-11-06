Canas en las cejas a partir de los 50: cómo disimularlas y recuperar la expresión de la mirada sin maquillaje

El paso del tiempo establece cambios en nuestra apariencia, y uno de los más habituales es la aparición de las primeras canas. Aunque solemos relacionarlas con el cabello, las canas en las cejas tampoco escapan al proceso de envejecimiento. Con los años, los folículos pilosos pueden producir menos melanina, el pigmento responsable de dar color al pelo, haciendo que algunos vellos comiencen a crecer blancos o grises.

Sin embargo, la edad no es el único motivo: la genética también desempeña un papel importante y puede hacer que las canas aparezcan mucho antes de lo esperado. Las canas en las cejas pueden resultar especialmente llamativas porque alteran la uniformidad del rostro y, en ocasiones, hacen que las cejas parezcan menos definidas. A diferencia del cabello, donde las canas suelen mezclarse con el resto de la melena, en las cejas unos pocos vellos blancos pueden destacar considerablemente por el contraste con el color natural.

Cómo disimular las canas en las cejas

Además, su aparición no siempre ocurre de manera uniforme: pueden concentrarse en determinadas zonas, aparecer de forma aislada o afectar progresivamente a ambas cejas.

Según Sync Beauty, las canas también suelen tener una textura diferente: son más ásperas, quebradizas y tienden a sobresalir en ángulos extraños. Por eso, en parte, reflejan la luz y destacan incluso cuando son pocas.

Por suerte, existen diferentes alternativas para disimularlas sin necesidad de recurrir al maquillaje, así como productos y técnicas sencillas que permiten camuflarlas y conseguir unas cejas visualmente más homogéneas.

Si prefieres mantener una rutina de belleza natural y evitar maquillarte las cejas todos los días, existen algunos trucos que pueden ayudarte a disimular los vellos blancos y mejorar su apariencia.

Mantener las cejas bien perfiladas

Una de las formas más sencillas de disimular las canas es mantener las cejas bien arregladas. Retirar únicamente los vellos que crecen fuera de la forma natural ayuda a conseguir un aspecto más limpio y definido. Cuando las cejas están cuidadas, las canas aisladas pueden pasar más desapercibidas.

Recortar los vellos blancos más largos

En ocasiones, las canas de las cejas son más gruesas, rebeldes o largas que el resto de los pelos. Esto hace que sobresalgan y llamen más la atención. Utilizar unas pequeñas tijeras específicas para cejas permite recortar las puntas que sobresalen y conseguir un acabado más uniforme.

Es importante no cortar demasiado para evitar dejar pequeños huecos.

Utilizar gel transparente para cejas

Aunque no aporta color, el gel transparente ayuda a mantener los vellos en su sitio. Al peinar las cejas siguiendo su crecimiento natural, es posible integrar mejor los pelos blancos con los demás y reducir su protagonismo.

Es una alternativa práctica para quienes buscan un resultado discreto y natural. «Es ideal porque recubre y tiñe cada pelo a la vez que lo mantiene en su sitio, justo lo que necesitan las canas gruesas», asegura Sync Beauty.

Trucos para disimular las canas en las cejas con maquillaje

Si buscas un resultado inmediato o prefieres cambiar el aspecto de tus cejas según la ocasión, el maquillaje es un gran aliado. Existen diferentes productos que permiten cubrir los vellos blancos sin perder naturalidad.

Utilizar un lápiz de cejas

El lápiz es uno de los productos más prácticos para camuflar las canas. Permite rellenar pequeños espacios y dibujar trazos finos que imitan el pelo natural.

Para conseguir un resultado discreto, es recomendable elegir un tono parecido al de las cejas y evitar presionar demasiado al aplicarlo.

Aplicar una máscara con color para cejas

La máscara de cejas es especialmente útil cuando las canas son visibles, pero no existen grandes zonas despobladas. Su cepillo permite distribuir el pigmento directamente sobre los vellos blancos, cubriéndolos y aportando uniformidad al conjunto. Además, ayuda a peinar y fijar las cejas en un solo paso.

Rellenar las cejas con sombras

Las sombras específicas para cejas permiten aportar color de manera suave y gradual. Con ayuda de un pincel biselado, puedes aplicar pequeñas cantidades de producto sobre las zonas donde aparecen las canas.

Es una buena alternativa para quienes prefieren un acabado difuminado y menos definido que el del lápiz.

Utilizar un corrector para definir el contorno

Aunque el corrector no cubre directamente las canas, puede ayudar a mejorar el aspecto general de las cejas. Aplicar una pequeña cantidad alrededor del arco y debajo de la línea inferior permite resaltar su forma y conseguir un acabado más pulido. Es un complemento útil cuando se busca un resultado más definido.

Consejos para cuidar las cejas con canas