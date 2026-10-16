Adiós al retinol puro al 0,5-1% en España: se confirma la nueva norma de la UE y ya está en vigor

El retinol es uno de los ingredientes más reconocidos de la cosmética facial por su capacidad para mejorar la apariencia de las arrugas, favorecer la renovación de la piel y estimular los procesos relacionados con el colágeno. Derivado de la vitamina A, se ha convertido en un activo habitual de los tratamientos antiedad, especialmente en sérums y cremas de noche.

Sin embargo, su presencia en las fórmulas cosméticas está cambiando, sobre todo en Europa, donde una nueva normativa limita las concentraciones permitidas. Este cambio marca un antes y un después en la forma de formular productos destinados al cuidado facial. Por esto hay nuevas normas y decimos adiós al retinol en concentraciones superiores al 0,3%, pero esto no significa que este ingrediente desaparezca de los cosméticos, sino que su utilización queda sujeta a límites más estrictos en la Unión Europea. El Reglamento (UE) 2024/996 establece un máximo del 0,3% de equivalentes de retinol para los productos cosméticos distintos de las lociones corporales, categoría que incluye las cremas faciales, mientras que para estas últimas el límite es del 0,05%.

Las nuevas leyes para el retinol

La medida responde a una evaluación científica sobre la exposición total a la vitamina A, que también procede de los alimentos y los complementos alimenticios. El objetivo es reducir el riesgo de una exposición excesiva, sin renunciar a los beneficios cosméticos del retinol ni a la innovación en ingredientes antiedad.

La dermatóloga Leire Barrutia explica que los laboratorios ya los han dejado de producir, entonces las unidades que encontraréis son unidades que ya estaban producidas de antes.

¿Por qué se despide el retinol superior al 0,3%?

Reducir la exposición acumulada a la vitamina A

La principal razón de la nueva regulación es evitar que determinados consumidores superen los niveles de ingesta tolerables de vitamina A. Aunque la cantidad que aporta la cosmética es inferior a la procedente de la alimentación, se suma a la exposición total.

Mayo Clinic asegura que demasiada vitamina A puede ser perjudicial. Incluso una única dosis grande (de más de 200.000 microgramos) puede causar náuseas, vómitos, vértigo y visión borrosa.

Reforzar la seguridad de los productos cosméticos

La regulación busca establecer límites claros para el uso del retinol, el acetato de retinilo y el palmitato de retinilo. Estas sustancias pertenecen a la familia de la vitamina A y se utilizan en cosméticos por sus propiedades acondicionadoras y antiedad.

Tener en cuenta todas las funciones de vitamina A

La exposición a esta vitamina no depende exclusivamente de las cremas faciales. La dieta y los complementos alimenticios también contribuyen a la cantidad total que recibe el organismo.

Las nuevas alternativas al retinol en cosméticos

Retinal

El retinal es un derivado de la vitamina A que se encuentra a un paso metabólico del ácido retinoico, la forma activa que interviene en los procesos celulares. Por esta razón, se considera una alternativa interesante para las fórmulas antiedad.

Mejora así la apariencia de las líneas de expresión y la textura irregular. Sin embargo, no debe confundirse con un ingrediente exento de precauciones: su tolerancia depende de la concentración, la formulación y las características de la piel.

Péptidos cosméticos

Los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos que se incorporan a productos destinados a mejorar la apariencia de la firmeza y las líneas de expresión. Algunas formulaciones los utilizan para complementar las rutinas antiedad sin recurrir a los retinoides.

Sus resultados dependen del tipo de péptido, la concentración y la calidad de la fórmula, por lo que conviene evitar promesas de eficacia universal.

Ácido hialurónico

El ácido hialurónico es un ingrediente humectante que ayuda a retener agua y proporciona una apariencia más hidratada y flexible. Aunque no sustituye los mecanismos de acción del retinol, puede complementar una rutina destinada a suavizar visualmente las líneas de expresión asociadas a la deshidratación.

Su combinación con otros activos permite diseñar tratamientos adaptados a diferentes necesidades.

Vitamina C

La vitamina C se utiliza en cosméticos por su acción antioxidante y su capacidad para mejorar la luminosidad y la apariencia de las manchas. Puede ser una opción complementaria para quienes buscan combatir los signos visibles del fotoenvejecimiento.

La estabilidad de la fórmula, el envase y la concentración influyen en su rendimiento, por lo que resulta importante elegir productos correctamente formulados.

Qué tener en cuenta al elegir un cosmético antiedad