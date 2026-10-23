Tragedia en Ibiza: un coche pierde el control y cae al río dejando un muerto y a dos jóvenes heridas

La noche se tiñó de tragedia en Santa Eulària, donde un hombre de 41 años ha fallecido y dos mujeres de 19 y 23 años han resultado heridas después de que el vehículo en el que viajaban terminara precipitándose al río. El accidente tuvo lugar este jueves, alrededor de las 23:17 horas, en la carretera de Sant Joan, en Ibiza.

El siniestro se produjo en el kilómetro 8,450 de la carretera EI-300, en dirección a Sant Joan y cerca de la nueva rotonda de los Cazadores, cuyas obras continúan en marcha. En ese punto, una curva pronunciada obliga a extremar las precauciones y cuenta con una velocidad recomendada de 50 kilómetros por hora.

Por motivos que todavía no se han esclarecido y que están siendo objeto de investigación por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el Opel Corsa en el que viajaban las tres personas se salió de la carretera, cayó por un desnivel y acabó volcando en el río de Santa Eulària. Según la información facilitada por la Guardia Civil y los Bomberos de Ibiza, no hubo ningún otro vehículo implicado en el accidente.

La gravedad del siniestro obligó a desplegar un dispositivo sanitario de emergencia. El SAMU 061 movilizó dos ambulancias, una de Soporte Vital Avanzado y otra de Soporte Vital Básico, para atender a las víctimas.

Sin embargo, cuando los equipos sanitarios llegaron al lugar, únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del hombre de 41 años debido a las graves lesiones sufridas. Los profesionales atendieron a las otras dos ocupantes en el lugar del accidente antes de proceder a su traslado hospitalario.

Las dos jóvenes, de 19 y 23 años, fueron trasladadas al Hospital Can Misses de Ibiza en estado menos grave, según informaron los servicios de emergencias. La Guardia Civil investiga las circunstancias del accidente para esclarecer qué provocó la salida de la vía. Por el momento, no han trascendido las causas que llevaron al vehículo a precipitarse al río.