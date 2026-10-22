Tiran la casa por la ventana en Mallorca: 2.000 muebles de hoteles de lujo a la venta desde 14 euros

Tiran la casa por la ventana en Mallorca: 2.000 muebles de hoteles de lujo en muy buen estado a la venta desde 14 euros. Entre las piezas, tumbonas, sofás, espejos o sillones de lujo, entre otros artículos, con precios desde los 14 euros. Entre otros ejemplos, habrá espejos por 30 euros, televisiones por 100 euros, sillones por menos de 35 euros y mesas a 25 euros.

Los interesados podrán inscribirse de forma gratuita en la página web The Hotel Drop de la compañía ECO-ONE para acceder a la venta, que se realizará en línea del 29 de octubre al 1 de noviembre.

La recogida de los muebles será presencial en Mallorca.

Los usuarios que se inscriban antes del 29 de octubre podrán acceder de forma anticipada y adquirir los productos.

«Es habitual que, al ser unidades limitadas, haya muchos productos que se agoten rápido, por lo que registrarse para el acceso prioritario es recomendable», han señalado desde ECO-ON compañía que impulsa la concienciación en sostenibilidad a través de la formación especializada para equipos hoteleros, adaptada a cada departamento y orientada a la acción.

Según ECO-ONE, este proyecto impulsa la economía circular, ya que reduce los residuos y da una segunda vida a piezas de gran calidad en buen estado.

La iniciativa, además, cuenta con el respaldo del Consell de Mallorca.

The Hotel Drop se ha celebrado con anterioridad en ciudades como París y Madrid, donde se han vendido decenas de toneladas de mobiliario que habrían acabado como residuos. En Madrid se inscribieron más de 60.000 personas y se vendieron los muebles de hoteles reconocidos como el ME Reina Victoria o el Hotel Miguel Ángel.

«Queremos que sean los propios mallorquines los primeros en beneficiarse de este mobiliario de calidad», ha destacado el consejero delegado de la compañía, Carlos Fluixà.

Según ha remarcado, el objetivo principal es «evitar que toneladas de muebles en buen estado acaben como residuos, algo especialmente importante en un territorio insular como Mallorca, donde su gestión supone un desafío».