Susto mortal de madrugada en Mallorca: acaba subido al arcén por mirar el teléfono y esparce pedruscos en plena calzada

Un grave peligro vial sorprendió a primera hora de este domingo a los conductores que circulaban en dirección a Playa de Palma. Minutos antes de las siete de la mañana, un vehículo sufrió una salida de vía tras un despiste de su conductor al volante, un incidente que acabó derivando en un obstáculo de enorme riesgo sobre el asfalto y que requirió la intervención ciudadana para evitar males mayores.

Los hechos se registraron a las 06:58 horas, en un tramo en curva y todavía bajo la total oscuridad de la noche. El usuario de Instagram @oskar_mallorca, que circulaba por la vía en ese momento, se topó de frente con una escena crítica: varios pedruscos de gran tamaño yacían esparcidos en mitad de la carretera, justo al tomar la trazada. Metros más adelante, en el arcén derecho, se encontraba un turismo accidentado que había quedado encaramado sobre el desnivel y la estructura lateral que delimita la vía.

Tras percatarse del siniestro, el conductor que presenció la escena detuvo inmediatamente la marcha para auxiliar a los implicados. Tras aproximarse al automóvil para comprobar el estado de salud de la persona afectada y confirmar cómo se encontraba, contactó con los servicios de emergencia para alertar a la Guardia Civil.

Según relató el propio testigo, la víctima del accidente reconoció en el mismo lugar que la causa del impacto había sido una distracción motivada por el uso del teléfono móvil mientras conducía.

A consecuencia de la colisión, varios bloques de piedra de dimensiones considerables quedaron desprendidos e invadieron el carril de circulación. Ante el inminente riesgo de que otros vehículos colisionaran frontalmente contra los obstáculos debido a la escasa visibilidad nocturna y la cercanía de la curva, el testigo procedió a retirar manualmente las piedras fuera de la calzada para despejar el paso antes de la llegada de las patrullas.

Poco después, unidades de la Guardia Civil se personaron en el punto del accidente con rotativos prioritarios para asegurar la zona, señalizar el perímetro del vehículo inmovilizado y hacerse cargo de las diligencias del suceso.

Ya entrada la mañana, el tramo permanecía convenientemente balizado con conos de seguridad a la espera de la retirada del coche accidentado.