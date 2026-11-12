Tres encapuchados secuestran, atan y golpean a un joyero en Mallorca para robarle, pero los vecinos frustran el asalto

Un violento secuestro en Cala Ratjada (Mallorca) ha desatado la alarma tras el asalto protagonizado por tres individuos encapuchados que abordaron a un joyero, lo introdujeron por la fuerza en su propio coche y lo obligaron a desplazarse hasta su establecimiento para intentar robar. Los delincuentes ataron a la víctima con bridas, le taparon la boca con cinta americana y la golpearon para conseguir los códigos de seguridad de la joyería. La resistencia del comerciante y, sobre todo, la rápida intervención de varios vecinos frustraron el asalto y obligaron a los tres asaltantes a escapar.

Los hechos ocurrieron este pasado martes, alrededor de las 20.30 horas, cuando un operario de la joyería se encontraba a las puertas de un supermercado Mercadona. En ese momento, tres hombres encapuchados lo sorprendieron y lo secuestraron a punta de intimidación, obligándolo a subir a su propio vehículo. Lo que parecía un asalto acabó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para el comerciante.

Los delincuentes condujeron la situación hasta el establecimiento de la víctima, situado en el número 62 de la calle Leonor Servera, en Cala Ratjada, en el municipio mallorquín de Capdepera. Allí pretendían acceder al negocio y hacerse con las joyas y los objetos de valor que pudieran encontrar. Sin embargo, para llevar a cabo el golpe necesitaban algo imprescindible: los códigos de acceso y seguridad de la joyería.

Al llegar al establecimiento, los asaltantes comenzaron a exigirle las claves al propietario. Ante su negativa, recurrieron a la violencia. El joyero fue atado con bridas por las manos y los pies, amordazado con cinta americana y agredido repetidamente para intentar doblegar su resistencia. Pese a la brutal intimidación y los golpes, el comerciante se mantuvo firme y se negó a facilitar los códigos.

La negativa de la víctima obligó a los encapuchados a buscar otra vía para entrar en el establecimiento. Los individuos utilizaron entonces unas llaves que llevaba consigo la víctima e intentaron acceder a la joyería por sus propios medios. Pero no contaban con un factor que terminaría echando por tierra todo el plan: la reacción de los vecinos de la zona.

Varios residentes se percataron de los movimientos sospechosos y de lo que estaba sucediendo en el establecimiento. Ante la gravedad de la situación, dieron inmediatamente la voz de alarma a las fuerzas policiales. La intervención vecinal resultó decisiva para frustrar el robo. Al verse descubiertos y ante la posibilidad de ser sorprendidos por los agentes, los tres encapuchados abandonaron el lugar y emprendieron la huida.

Los primeros efectivos en llegar fueron agentes de la Policía Local de Capdepera. Poco después se incorporaron patrullas de la Guardia Civil, que asumieron la investigación para esclarecer el secuestro e identificar a los responsables. Los investigadores trabajan ahora para reconstruir los movimientos de los tres individuos y determinar cómo prepararon un asalto tan violento.

La investigación también ha puesto el foco en el vehículo utilizado durante el secuestro. Especialistas del laboratorio criminalístico de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar para realizar una inspección exhaustiva del automóvil, en busca de huellas dactilares y posibles restos biológicos que permitan obtener pistas sobre los autores.

Durante el examen se localizaron distintos objetos y huellas que, según los primeros indicios, no corresponderían al propietario del vehículo. Estos vestigios podrían convertirse en una pieza clave para avanzar en la investigación y estrechar el cerco sobre los sospechosos.

Los agentes intentan averiguar también si los asaltantes conocían previamente los hábitos del joyero, sus horarios y las características de su establecimiento. El hecho de que abordaran a la víctima, la obligaran a trasladarse hasta su propio negocio y trataran de conseguir los códigos de seguridad apunta a un golpe dirigido contra la joyería, aunque los investigadores deberán esclarecer cómo se organizó exactamente el asalto.