Policías intervienen en la Plaza Mayor de Palma para separar a antifascistas y miembros de Núcleo Nacional

La Policía Nacional ha intervenido este sábado en la Plaza Mayor de Palma para evitar que un enfrentamiento entre un grupo de antifascistas y miembros de la organización neonazi Núcleo Nacional fuera a más. El incidente se ha producido después de que varios manifestantes intentaran rebasar el cordón policial para acercarse a los integrantes del grupo ultra, lo que ha desencadenado una pelea.

El origen del altercado ha sido la instalación de una mesa informativa de Núcleo Nacional en este céntrico espacio de la capital balear. Ante la presencia de la organización, la Coordinadora Antifeixista de Mallorca había difundido una «alerta antifascista» para llamar a la movilización e impedir, según expresó, que el grupo «difundiera sus mensajes de odio».

La mesa se ha instalado durante la mañana bajo un amplio dispositivo policial, que ha acordonado buena parte de la plaza, por donde transitaban numerosos turistas. Una vez conocida la ubicación del punto informativo, los colectivos antifascistas han convocado una concentración urgente a las 12.00 horas para mostrar su rechazo.

Alrededor de una treintena de antifascistas se han congregado en la Plaza Mayor. La tensión ha ido en aumento a raíz de un enfrentamiento verbal entre ambos grupos, hasta que algunos manifestantes han superado el cordón policial para aproximarse a los miembros de Núcleo Nacional y se ha iniciado una pelea.

Ante la escalada del conflicto, los agentes antidisturbios han utilizado sus defensas para separar a los implicados y restablecer la distancia entre los dos grupos. Una vez controlada la situación, la Policía ha reforzado el cordón de seguridad para evitar nuevos intentos de atravesarlo, según recoge la agencia Europa Press.

Posteriormente, los agentes han solicitado a los integrantes de Núcleo Nacional que retiraran la mesa informativa. Mientras tanto, los manifestantes antifascistas han coreado consignas como «Mallorca será la tumba del fascismo», «Fuera fascistas de nuestros barrios» y «Aquí están los antifascistas».

Finalmente, los integrantes de la organización neonazi han abandonado el lugar entre gritos de protesta de los concentrados. Durante la retirada, algunos de ellos han realizado el saludo fascista.

El incidente se ha saldado sin detenciones y sin que ningún agente de la Policía Nacional haya resultado herido.