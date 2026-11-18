Una disputa por la desaparición de un teléfono móvil terminó con dos personas detenidas en Palma. Un hombre y una mujer, que se habían visto en varias ocasiones, acudieron a la Jefatura de la Policía Nacional para denunciarse mutuamente por el robo de sus respectivos móviles. La discusión habría ido más allá de las acusaciones, ya que el varón presuntamente golpeó a la mujer y arrojó su teléfono al mar como represalia.

Los hechos se conocieron sobre las 17.00 horas de este martes, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) recibieron un aviso del 091 para que acudieran a la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Jefatura, donde una pareja estaba protagonizando un conflicto.

A su llegada, los policías encontraron a un hombre y una mujer que esperaban para presentar denuncias cruzadas. Ante esta situación, los agentes decidieron separarlos y tomar declaración a cada uno por separado para esclarecer lo sucedido.

Según relató el hombre, conocía a la mujer y había quedado con ella en varias ocasiones. El último encuentro había tenido lugar el sábado por la noche en su propio domicilio. Sin embargo, al despertarse a la mañana siguiente, se dio cuenta de que su teléfono móvil había desaparecido.

El hombre aseguró que contactó con la mujer para recriminarle la supuesta sustracción del dispositivo y que ella le habría exigido 200 euros a cambio de devolvérselo.

La versión de la mujer fue diferente. También confirmó que había quedado con el hombre y explicó que este se presentó en su domicilio el domingo por la mañana. Una vez dentro, presuntamente la golpeó en la cabeza al acusarla de haberle robado el teléfono.

Pero la reacción del hombre no habría terminado ahí. Según la denuncia de la mujer, tras la agresión, el varón cogió su teléfono móvil y lo arrojó por una ventana, desde donde cayó al mar. Después, abandonó la vivienda.

Tras escuchar ambas versiones y realizar las correspondientes actuaciones, los agentes procedieron a detener a los dos implicados. El hombre está acusado de un presunto delito de realización arbitraria del propio derecho, mientras que la mujer fue arrestada como presunta autora de un delito de hurto.