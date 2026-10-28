Piden cárcel para un hombre por falsificar la firma de su acreedor para confundir al juez y librarse de una deuda en Palma

Un intento de engañar a la justicia para no pagar una deuda económica puede acabar con una condena entre rejas. La Fiscalía solicita un año de prisión para un hombre acusado de falsificar un contrato privado y estampar en él la firma de la persona que le reclamaba el dinero por vía judicial en Palma. El objetivo de esta trampa, según el Ministerio Público, era confundir al juez y librarse del pago pendiente.

El caso comenzó en abril de 2022 en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Palma. En esa sede judicial, un particular había iniciado un trámite (conocido como procedimiento monitorio) para exigir formalmente al acusado que abonara una deuda. Lejos de aceptar la reclamación o responder con argumentos legítimos, el demandado decidió presentar un documento escrito por él mismo para sostener que no debía hacer frente a intereses ni a las condiciones reclamadas.

Sin embargo, ese papel era una farsa de principio a fin. El escrito de acusación señala que el acusado redactó el texto personalmente y le puso una fecha falsa anterior, simulando que se había firmado en septiembre de 2021. Para que pareciera creíble ante el juzgado, no dudó en copiar y estampar la firma del propio acreedor, buscando causarle un claro perjuicio económico al hacer creer al magistrado que existía un pacto previo sin intereses.

La maniobra no funcionó y el caso ha terminado en la vía penal. La Fiscalía considera al investigado responsable de un delito de falsedad en documento privado y de un intento de estafa judicial (estafa procesal). Por todo ello, reclama para él una pena de un año de prisión, la retirada de dicho papel falso y el pago de todas las costas del procedimiento. Para demostrar el engaño durante el juicio, la acusación cuenta como prueba clave con el análisis de un perito calígrafo, que examinó los trazos de la firma falsificada.