Intentó matar a un inquilino a machetazos mientras dormía en un piso de Ibiza y ahora se enfrenta a ocho años de cárcel

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzga este jueves a un hombre acusado de intentar matar a hombre asestándole hasta once puñaladas mientras dormía en una vivienda de Sant Antoni, Ibiza. El procesado, que padece un trastorno mental grave y crónico, se enfrenta a ocho años de prisión.

El violento episodio tuvo lugar alrededor de las 3:30 de la madrugada del pasado 20 de marzo de 2026. A esa hora intempestiva, el acusado llamó al telefonillo del edificio. El propietario de la vivienda, que compartía el piso con varios inquilinos, le franqueó el paso abriéndole tanto el portal como la puerta de entrada de la casa. Dentro, el resto de los residentes dormían.

Sin embargo, la visita derivó de inmediato en una agresión extrema. Nada más entrar, el acusado se dirigió al salón armado con un machete de 13 centímetros de hoja y arremetió de forma brutal y repentina contra una de las personas que descansaba allí, sin darle tiempo a reaccionar.

El relato del fiscal refleja la crudeza del ataque: el procesado asestó a la víctima un total de once cuchilladas. Cinco de ellas fueron dirigidas directamente al tórax, dos llegaron a perforar la cavidad torácica y otras tres impactaron cerca de la clavícula, el esternón y la espalda. Las seis restantes se repartieron entre el brazo derecho y la pierna izquierda, tres en cada extremidad. Consumada la agresión, el agresor huyó del lugar dejando a la víctima gravemente herida.

El hombre sobrevivió únicamente gracias a la rápida llegada de los servicios sanitarios. En el hospital, los médicos confirmaron que presentaba acumulación de aire y sangre en el pulmón derecho debido a las perforaciones, por lo que requirió numerosas suturas y grapas. Tardó quince días en recuperarse de las lesiones, que le han dejado múltiples cicatrices de por vida.

Para la Fiscalía no hay duda de la intención del atacante: el objetivo era matar. El escrito de acusación señala que el agresor ejecutó los actos que creyó necesarios para acabar con su vida, aprovechando de forma calculada que la víctima estaba dormida y sin ninguna capacidad de defenderse. Si no falleció, insiste la acusación, fue por causas ajenas al agresor y por la veloz atención médica.

El informe detalla además que el acusado cuenta con un historial médico por un trastorno mental grave y crónico, con brotes y desajustes de conducta, y que había dejado su medicación habitual. No obstante, las evaluaciones forenses no han podido determinar con exactitud en qué estado mental se encontraba la noche de los hechos ni si el consumo de sustancias pudo influir en su conducta.

Por todo ello, el Ministerio Público califica los hechos como un delito de intento de asesinato con alevosía y solicita ocho años de prisión. Asimismo, pide una orden de alejamiento a más de 200 metros y la prohibición de comunicarse con el herido durante diez años, una indemnización de 5.940 euros para la víctima por las secuelas y el decomiso definitivo del machete empleado en el ataque.