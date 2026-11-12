Intento de apuñalamiento en plena calle durante una pelea por celos entre tres chicas en Mallorca: «¡Que sueltes el puto cuchillo!»
Tres jóvenes decidieron saldar sus cuentas por un lío amoroso en la vía pública del municipio de Capdepera
Un asunto de celos desencadenó en la noche de este miércoles una violenta pelea entre tres mujeres en plena calle en el municipio mallorquín de Capdepera. Las jóvenes decidieron saldar sus cuentas por un lío amoroso en la vía pública en un grave altercado en el que una de ellas llegó a intentar apuñalar con un cuchillo a las otras.
Según ha podido saber este periódico, la reyerta enfrentó a dos de las chicas contra la tercera. La situación adquirió una extrema gravedad debido a que una de las implicadas iba presuntamente armada con un cuchillo y trató de asestar una puñalada a sus rivales durante el enfrentamiento, aunque sin llegar a lograr su objetivo.
El suceso fue grabado en vídeo por un vecino de la zona. En las imágenes conseguidas por OKBALEARES se aprecia la virulencia del encontronazo: las jóvenes se enzarzaron en un forcejeo físico en el que llegaron a tirarse del pelo y propinarse bofetadas y puñetazos. Una de ellas acabó siendo arrojada al suelo.
Además, el audio de la grabación refleja la peligrosidad y la tensión del momento, ya que se escucha claramente cómo dos de las menores gritan de forma reiterada y desesperada: «¡Que sueltes el puto cuchillo!», mientras intentaban evitar la agresión con el arma blanca en mitad de la disputa.
Por si fuera poco, todo el incidente se desarrolló ante la atenta mirada de varios residentes del municipio que presenciaban la escena desde las inmediaciones. Además, la pelea tuvo lugar mientras varios vehículos circulaban por la misma vía, pasando justo al lado del punto en el que las tres menores forcejeaban en el suelo, con el consiguiente riesgo añadido que ello suponía.
Tras producirse este violento altercado en la vía pública, efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Capdepera intervinieron en el lugar de los hechos.