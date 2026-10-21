Golpe al narcotráfico en Palma: desmantelados dos activos puntos de venta de droga en Foners y cinco narcos detenidos

La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe al tráfico de drogas a pequeña escala en Palma y ha detenido a un total de cinco personas, tres hombres y dos mujeres, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública. La operación policial ha permitido desarticular dos puntos de venta de sustancias estupefacientes que registraban un elevado nivel de actividad en pleno barrio de Foners.

La intervención principal tuvo lugar a media tarde del pasado lunes, cuando agentes del Grupo II de Estupefacientes de la UDYCO (Unidad de Drogas y Delincuencia Organizada) de la Policía Nacional desplegaron un dispositivo de registro en dos viviendas de la capital balear. Los investigadores habían constatado previamente un flujo constante y continuado de consumidores que acudían a estos inmuebles para abastecerse.

Durante las vigilancias previas, los agentes observaron un patrón muy característico en el modus operandi de los implicados: las puertas de ambas viviendas permanecían abiertas durante casi todo el día, facilitando así una rápida entrada y salida de los compradores y agilizando la venta directa del material estupefaciente.

Además, la investigación confirmó que los inmuebles no almacenaban grandes volúmenes de mercancía; se surtían únicamente con las dosis necesarias para la venta diaria con el objetivo explícito de minimizar el impacto de una posible redada e impedir la incautación de grandes alijos.

La fase de explotación del operativo se desencadenó en torno a las 17:00 horas del lunes. Para garantizar la seguridad del perímetro durante las entradas a los inmuebles, se contó con el apoyo de efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). Al acceder al primer domicilio, los agentes interceptaron a uno de los sospechosos. Por el contrario, al entrar en el segundo punto de venta se encontraron la puerta abierta y el espacio totalmente desierto.

En los registros practicados en ambos inmuebles, las fuerzas de seguridad intervinieron dinero en efectivo, diversas dosis de marihuana preparadas para su distribución individualizada, diferentes útiles empleados para el pesado y empaquetado de la droga, y un machete, entre otros efectos. Tras la entrada en las viviendas, las pesquisas policiales continuaron durante los días posteriores hasta lograr la localización y posterior detención del resto de los investigados, culminando el operativo con cinco arrestados puestos a disposición judicial.