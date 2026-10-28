Formentera se pone manos a la obra para restaurar y conservar sus preciados varaderos

Formentera se pone manos a la obra para restaurar y conservar sus preciados y protegidos varaderos de la costa. La institución insular que lidera Óscar Portas ha impulsado una instrucción técnica para regular la tramitación de las autorizaciones necesarias para consolidar sus populares escars declarados Bien de Interés Cultural (BIC).

Son construcciones funcionales, austeras e integradas en el paisaje, destinadas a resguardar embarcaciones tradicionales y facilitar la actividad pesquera artesanal. Constituyen un patrimonio cultural vivo que forma parte esencial de la identidad litoral de las Islas Baleares y en Formentera hay entre 250 y 300 a lo largo de su costa.

Se trata de un tipo de construcción muy simple que se hace junto al mar, aprovechando el desnivel natural del terreno. Cuando este no es suficientemente marcado, se edifica sobre una estructura sustentada por puntales de madera. Para la construcción de los varaderos siempre se buscan los lugares más resguardados de la costa, especialmente los laterales de las calas protegidas.

En cuanto a la tipología, es variada, desde los más simples, una estructura en pendiente formada por una serie de travesaños de madera y dos guías laterales del mismo material, a varaderos cubiertos para proteger la embarcación de los efectos del sol o los construidos en cuevas excavadas en el terreno.

Las intervenciones autorizables se limitarán a la restauración, la conservación y la consolidación, manteniendo las características propias de cada varadero y sus elementos singulares.

La instrucción prioriza las maderas utilizadas tradicionalmente, los sistemas de unión y las cubiertas de caña, entre otras. También establece limitaciones a los materiales industriales y a los elementos que alteren la estructura o la imagen de estas construcciones.

La instrucción se aplicará mientras se tramitan el plan especial de protección y las concesiones de los varaderos. El objetivo es facilitar el mantenimiento de este patrimonio vinculado a la pesca tradicional y evitar su deterioro, con criterios claros para los usuarios y garantías de protección.

La propuesta aborda la necesidad de conservar estas estructuras mientras no se dispongan de las concesiones administrativas previstas en la normativa de costas.

El Consell ha explicado que la instrucción prevé que las actuaciones se soliciten al Consell mediante el trámite de licencia de obra sin proyecto técnico o el equivalente.

Podrán presentar la petición las personas identificadas como usuarias en el expediente de declaración de los varaderos como BIC; sus descendientes, en caso de defunción o incapacidad de la persona titular, y las personas autorizadas por escrito por los usuarios que constan en el expediente.

La propuesta cuenta con los informes favorables de los servicios técnicos de Patrimonio Cultural y de los servicios jurídicos del Consell, así como con el informe favorable en materia de patrimonio histórico-artístico de la comisión técnica asesora.

Esta instrucción se aplicará mientras se tramitan el plan especial de protección y las concesiones de los varaderos.