La DJ afincada en Ibiza B Jones se rompe al contar su lucha más dura: «Estoy viva, aunque ya ni eso me da alegría»

La artista B Jones, afincada en Ibiza, ha compartido uno de los testimonios más duros de su vida tras recibir un nuevo diagnóstico de cáncer apenas unos días después de someterse a un trasplante de médula. Visiblemente emocionada, sentada en una silla de ruedas y entre lágrimas, la DJ ha explicado en sus redes sociales el difícil momento físico y emocional que atraviesa después de meses luchando contra la enfermedad.

Tras permanecer un tiempo alejada de las redes sociales, Beatriz Martínez, nombre real de la artista, ha reaparecido para contar cómo está viviendo esta nueva etapa. Su lucha comenzó el pasado 1 de enero, cuando ingresó en el hospital tras ser diagnosticada de un linfoma. Desde entonces, se ha sometido a diferentes tratamientos, entre ellos quimioterapia y un trasplante de médula ósea.

Durante estos meses, la DJ intentó mantener una actitud positiva y continuar vinculada a la música. De hecho, consiguió regresar a los escenarios y participar en Tomorrowland, uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo. Sin embargo, cuando parecía que lo peor había quedado atrás, recibió un nuevo golpe.

Según ha relatado en su vídeo, apenas cuatro días después del trasplante le comunicaron que tenía otro linfoma en una zona diferente de la cabeza. Una noticia devastadora que la obligó a enfrentarse de nuevo al miedo y al desgaste de una enfermedad que ya le había exigido un enorme esfuerzo.

«He luchado contra el cáncer como una leona. Y lo conseguí», recuerda al comienzo de su testimonio. Sin embargo, volver a enfrentarse al diagnóstico ha sido especialmente doloroso. «Afrontar eso ha sido lo más duro de mi vida. Volver a lo mismo», confiesa, entre lágrimas en su Instagram.

A las consecuencias emocionales se suman las importantes secuelas físicas. B Jones asegura que ha pasado cerca de dos meses prácticamente sin poder levantarse de la cama, lo que le ha provocado una gran pérdida de masa muscular y dificultades para moverse.

«He perdido toda mi masa muscular, casi no puedo moverme. He sufrido mucho», explica entre lágrimas. Durante la grabación, también muestra una cicatriz debajo de la cabeza y cuenta que ha tenido que someterse a otra intervención. «Estoy viva, aunque ya ni eso me da alegría», lamenta, reflejando el impacto que esta nueva etapa está teniendo en su vida.

Pese a todo, la artista intenta encontrar fuerzas para seguir adelante. En el vídeo explica que por fin ha conseguido salir de la cama y que se prepara para comenzar los ejercicios de rehabilitación y afrontar un nuevo tratamiento. «No me queda otro remedio que luchar, salir y construir músculo», afirma, decidida a recuperar poco a poco su movilidad. También ha querido lanzar un mensaje de esperanza a quienes siguen pendientes de su evolución.

«Hoy he salido por fin de la cama. Estoy en mi silla de ruedas sentada. Me duele todo, pero voy a hacer ejercicios de rehabilitación y voy a volver pronto. Lo prometo», concluye.

La DJ ha agradecido además el cariño y el apoyo que ha recibido de sus seguidores durante estos meses. Aunque su regreso a los escenarios tendrá que esperar, mantiene la ilusión de volver a compartir su pasión por la música con el público.

B Jones afronta así uno de los capítulos más difíciles de su vida, marcada por un nuevo diagnóstico, el dolor físico y un enorme desgaste emocional. Mientras se prepara para continuar con su tratamiento, su principal objetivo es recuperar fuerzas y volver a ponerse en pie.