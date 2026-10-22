Dino Minigolf cierra este domingo tras más de 30 años de actividad en la Playa de Palma

Amrum Beach Club, S.L., empresa responsable de Dino Minigolf, cerrará el domingo 25 de octubre sus instalaciones en la Playa de Palma, poniendo fin a más de tres décadas de actividad en uno de los espacios de ocio familiar más reconocidos de esta zona turística de Mallorca.

La entrega de las llaves al Ayuntamiento de Palma está prevista para el martes 27 de octubre, en cumplimiento de la decisión municipal de extinguir la concesión y recuperar el espacio, según ha precisado la compañía a través de un comunicado.

El cierre se producirá mientras sigue pendiente el pronunciamiento del juzgado de lo contencioso-administrativo sobre el procedimiento iniciado por la compañía para solicitar una prórroga de la concesión. La petición está vinculada al periodo en el que el establecimiento tuvo que permanecer cerrado como consecuencia de las medidas adoptadas durante la crisis sanitaria.

Pese a que todavía no existe una resolución judicial sobre esta cuestión, Amrum Beach Club, S.L. ha decidido proceder al cese de la actividad y entregar las instalaciones sin esperar al fallo, aunque mantendrá la defensa de sus intereses en el procedimiento abierto.

La plantilla será reubicada en otras empresas del grupo

En relación con el cierre, la compañía ha anunciado que gestionará la subrogación de los contratos de la mayor parte de la plantilla en otras empresas del grupo empresarial al que pertenece. Asimismo, ha asegurado que procederá al pago de las facturas pendientes con sus proveedores.

Durante más de 30 años, Dino Minigolf ha ofrecido una alternativa de ocio familiar, lúdico y deportivo al aire libre en primera línea de Playa de Palma. Sus instalaciones, ubicadas en un amplio entorno ajardinado, han acogido a visitantes de todas las edades y se han consolidado como una propuesta diferenciada dentro de la oferta complementaria del destino turístico.

A lo largo de estas décadas, miles de residentes y turistas han pasado por el establecimiento, que ha formado parte de la memoria de Playa de Palma y de la experiencia de distintas generaciones de familias.

Con motivo de su cierre, Amrum Beach Club, S.L. ha querido agradecer la confianza de los clientes que han visitado sus instalaciones durante todos estos años. La empresa también ha reconocido la dedicación de los trabajadores que han formado parte del proyecto y la colaboración de los proveedores que han acompañado su trayectoria.