Se cuela a la fuerza en el piso de su novia en Palma y la amenaza de muerte al no aceptar la ruptura de la relación: «¡Como abras te mato!»

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre extremadamente celoso y posesivo tras escalar por la fachada de un edificio para colarse en la vivienda de su pareja. El agresor, que se negaba a aceptar la ruptura de la relación, irrumpió a la fuerza en el piso y llegó a amenazarla de muerte.

La mujer relató que se encontraba durmiendo cuando unos ruidos en la ventana la despertaron. Al asomarse, descubrió a su pareja forzando los accesos tras haber trepado hasta la vivienda. Una vez dentro de la habitación, el agresor agarró el colchón con violencia y lo volteó por completo, haciendo que la víctima cayera bruscamente al suelo. A continuación, el individuo rompió su propio teléfono móvil a golpes en un arrebato de agresividad.

A pesar de que ella le exigió en repetidas ocasiones que se fuera, el hombre se negó a abandonar el domicilio. Cuando la Policía Nacional comenzó a llamar a la puerta principal, el agresor encerró a la mujer en el dormitorio pasándole el pestillo y le espetó una clara amenaza: «¡como abras te mato!».

La víctima explicó a los agentes que su pareja es una persona extremadamente celosa y posesiva. Aunque ella le había planteado la ruptura de la relación, él se había negado a aceptarla, infundiéndole un profundo temor por su carácter violento.

Por su parte, el propio arrestado admitió ante los policías la premeditación de sus actos: confesó que, a sabiendas de que no le abriría, aprovechó una furgoneta estacionada justo debajo para subirse al techo, trepar por la fachada, forzar la ventana y encararse con la víctima. Ante la gravedad de los hechos declarados y comprobados, los agentes procedieron de inmediato a su detención.