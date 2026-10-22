Se cuela a la fuerza en el piso de su novia en Palma y la amenaza de muerte al no aceptar la ruptura de la relación: «¡Como abras te mato!»
El agresor, de actitud extremadamente celosa, volcó el colchón con ella encima y la encerró bajo pestillo
La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre extremadamente celoso y posesivo tras escalar por la fachada de un edificio para colarse en la vivienda de su pareja. El agresor, que se negaba a aceptar la ruptura de la relación, irrumpió a la fuerza en el piso y llegó a amenazarla de muerte.
La alarma saltó de madrugada, cuando un vecino escuchó los gritos desesperados de auxilio de una mujer y las violentas recriminaciones de un hombre en el primer piso. Varias patrullas se desplazaron de urgencia al lugar. Al llegar a la puerta del inmueble, los agentes percibieron que había gente en el interior, pero nadie respondía. Tras una insistente insistencia por parte de los funcionarios, la víctima logró abrir la puerta presa de un gran estado de nerviosismo.
La mujer relató que se encontraba durmiendo cuando unos ruidos en la ventana la despertaron. Al asomarse, descubrió a su pareja forzando los accesos tras haber trepado hasta la vivienda. Una vez dentro de la habitación, el agresor agarró el colchón con violencia y lo volteó por completo, haciendo que la víctima cayera bruscamente al suelo. A continuación, el individuo rompió su propio teléfono móvil a golpes en un arrebato de agresividad.
A pesar de que ella le exigió en repetidas ocasiones que se fuera, el hombre se negó a abandonar el domicilio. Cuando la Policía Nacional comenzó a llamar a la puerta principal, el agresor encerró a la mujer en el dormitorio pasándole el pestillo y le espetó una clara amenaza: «¡como abras te mato!».
La víctima explicó a los agentes que su pareja es una persona extremadamente celosa y posesiva. Aunque ella le había planteado la ruptura de la relación, él se había negado a aceptarla, infundiéndole un profundo temor por su carácter violento.
Por su parte, el propio arrestado admitió ante los policías la premeditación de sus actos: confesó que, a sabiendas de que no le abriría, aprovechó una furgoneta estacionada justo debajo para subirse al techo, trepar por la fachada, forzar la ventana y encararse con la víctima. Ante la gravedad de los hechos declarados y comprobados, los agentes procedieron de inmediato a su detención.