La Copa del Mundo llega a Palma: estará expuesta los días 29 y 30 de octubre en el vestíbulo del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Palma expondrá los próximos días 29 y 30 de octubre la Copa del Mundo de la FIFA, en una iniciativa destinada a acercar a la ciudadanía uno de los trofeos más emblemáticos del deporte internacional.

La copa podrá visitarse en el vestíbulo del Ayuntamiento el jueves 29 de octubre, de 9.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 20.00 horas, mientras que el viernes 30 permanecerá expuesta de forma ininterrumpida, de 10.00 a 20.00 horas.

La programación continuará el sábado 31 de octubre en el campo de fútbol de Son Malferit, donde se celebrará una jornada dirigida a los clubes federados, de 11.00 a 20.00 horas. Durante el encuentro, los equipos participantes tendrán la oportunidad de fotografiarse en grupo junto al trofeo.

La iniciativa está impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento de Palma, la Federación de Fútbol de las Islas Baleares (FFIB) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), con el objetivo de acercar este símbolo del fútbol mundial tanto a la población como al tejido deportivo de las Islas.